London/Darmstadt (dpa) - Wurden Kosmetikprodukte des früheren Fußballstars David Beckham am Wühltisch verramscht? Ein Unternehmen des 51-Jährigen hat in New York unter anderem wegen dieses Vorwurfs eine Millionenklage gegen einen Vertriebspartner eingereicht. Es geht um eine Schadensersatzforderung in Höhe von mindestens 41 Millionen US-Dollar (umgerechnet rund 37,4 Millionen Euro), wie aus den Gerichtsdokumenten hervorgeht.

Beckhams Unternehmen DB Ventures wirft dem auch im deutschen Darmstadt ansässigen Partner Coty vor, dieser habe Produkte mit einem geschätzten Nettoumsatz von 24 Millionen US-Dollar (21,9 Millionen Euro) über nicht genehmigte Vertriebskanäle, etwa bei einer britischen Discounterkette, und mit starken Preisnachlässen verkauft. Dadurch seien die Produkte unter anderem in einer «bargain bin inside a gas station» - also in einer Art Wühltisch oder Schnäppchenkiste in einer Tankstelle - gelandet. Der Vertriebspartner soll zudem auch gegen andere Verpflichtungen des Lizenzvertrags verstoßen haben.

«DB Ventures erhebt diese Klage, um den Wert, den Ruf und das Image der ikonischen Marke David Beckham vor dem anhaltenden Schaden zu schützen», steht in der Klageschrift. Coty reagierte mit einem Antrag, die Klage abzuweisen. Das Unternehmen bestreitet, dass die von DB Ventures angeführten Vorgänge einen kündigungsrelevanten Vertragsbruch darstellen, und rügt unter anderem die Zuständigkeit des New Yorker Gerichts.

Nicht nur Fußball-, sondern auch Unternehmerstar

Beckham hatte seine aktive Karriere im Fußball 2013 beendet, schon zuvor war sein Name zu einer globalen Marke geworden. Der frühere Kapitän der englischen Nationalmannschaft baute ein Geschäftsimperium auf - laut der britischen Zeitung «The Guardian» deckt DB Ventures dabei den Großteil seiner kommerziellen Partnerschaften mit Marken wie beispielsweise Hugo Boss ab. Das gemeinsame Vermögen von David und Victoria Beckham wird Berichten zufolge auf über eine Milliarde Pfund (1,44 Milliarden Euro) geschätzt.