Berlin (dpa) - Strom dürfte 2027 ein wenig günstiger werden - Tanken vielleicht auch. Doch was bedeuten die Beschlüsse der Koalition eigentlich konkret für den Geldbeutel der Verbraucherinnen und Verbraucher? Vieles ist nach den Beschlüssen der schwarz-roten Koalition offen.

Was bringt die Stromsteuer-Senkung für den Geldbeutel?

Die Stromsteuer soll ab dem 1. Januar 2027 für zunächst ein Jahr für alle Firmen sowie alle privaten Haushalte auf das europäische Mindestniveau reduziert werden. Das bedeutet 0,1 Cent Steuern je Kilowattstunde statt bisher 2,05 Cent.

Eine Familie mit 4.000 Kilowattstunden Jahresverbrauch würde damit laut Vergleichsportal Verivox monatlich 7,75 Euro weniger für ihren Strom zahlen. Bei einem Single-Haushalt mit 1.500 Kilowattstunden Verbrauch wären es etwa drei Euro weniger. Gleichzeitig dürfte der günstigere Strom die Nutzung von Elektroautos und Wärmepumpen attraktiver machen.

Für Unternehmen, Einkaufszentren oder gar Rechenzentren mit ihrem höheren Stromverbrauch ist die Entlastung größer - wie bisher schon für die Industrie und die Land- und Forstwirtschaft, die bereits länger von einer Steuersenkung profitieren. Handwerkspräsident Jörg Dittrich sprach von einer guten Nachricht besonders für energieintensive Handwerksbetriebe wie Backstuben, Fleischereien, Textilreinigung oder der Metallverarbeitung.

Ist die Entlastung sicher?

Das hängt davon ab, ob die Versorger, die die Steuer zahlen, die Entlastung über den Strompreis an die Kunden weitergeben. Laut Verivox schreiben die meisten Stromtarife genau das aber vor, Strom dürfte also tatsächlich billiger werden.

Zugleich steht die Finanzierung der Steuersenkung auf ziemlich wackligen Beinen: Sie stützt sich im Grunde auf die Spekulation, dass die Preise für erneuerbare Energien an der Strombörse im kommenden Jahr hoch bleiben. Denn nur dann gibt es auf dem EEG-Konto zur Förderung erneuerbarer Energien genug Spielraum, um die 5,4 Milliarden Euro zu stemmen.

Im Moment könne man wegen der fossilen Krise vorsichtig davon ausgehen, dass die Rechnung der Koalition aufgehe, sagte Ursula Heinen-Esser, Präsidentin des Bundesverbands Erneuerbare Energie. Sollte das Geld nicht reichen, müssen Union und SPD noch einmal verhandeln und an anderer Stelle Mittel auftreiben. Das ist aber letztlich nicht das Problem der Verbraucher und dürfte an der Steuersenkung nichts ändern.

Was ist mit 2028?

Wie es nach 2027 mit der Stromsteuer weitergeht, ist noch völlig unklar. Die Koalition will sie weiter niedrig halten, hat dafür aber noch keine Finanzierung gefunden. Vielmehr klafft in der Etatplanung für 2028 schon jetzt eine Lücke von rund 25 Milliarden Euro. Die würde durch eine dauerhafte Stromsteuersenkung auf rund 30 Milliarden anwachsen.

Gibt es Entlastungen an der Tankstelle auch zum Jahresanfang?

Das ist der Plan. Bis Ende Dezember gilt der Tankrabatt - seit Anfang Oktober kassiert der Staat knapp 17 Cent weniger Steuern auf den Liter Sprit. Nach Einschätzungen etwa des Ifo-Instituts geben die Ölkonzerne diesen Rabatt größtenteils weiter. Er kostet den Staat rund 2,5 Milliarden Euro, soll aber nicht verlängert werden.

Um Preissprünge an den Zapfsäulen zu vermeiden, ist ein Spritpreisdeckel geplant. Dabei würde das Bundeswirtschaftsministerium Kraftstoffhöchstpreise festlegen, die unter den tatsächlichen Preisen liegen, um die Autofahrerinnen und Autofahrer zu entlasten. Im Koalitionsausschuss wurde entschieden, dass der Spritpreisdeckel ab dem 1. Januar 2027 «aktiviert» wird. Die Geltungsdauer soll auf drei Monate befristet sein.

Wie soll der Spritpreisdeckel konkret aussehen?

Wie viel Autofahrer damit sparen, ist auch nach dem Beschluss der Koalitionsspitzen offen. Ein bisheriger Entwurf Reiches sah sehr hohe Hürden für den Einsatz vor. Kritiker vor allem aus der SPD warfen ihr vor, der Preisdeckel wäre nie zum Einsatz gekommen. Jetzt ist weiter offen, unter welchen Voraussetzungen ein Preisdeckel wirken und welche Entlastungen er bringen könnte.

Im Beschluss der Koalition heißt es, die Versorgungssicherheit müsse zu jeder Zeit gewährleistet sein. Die Länder sollen «örtlichen Besonderheiten» Rechnung tragen können, indem sie sowohl höhere als auch niedrigere regionale Höchstpreise bestimmen können. Das zielt auf Raffinerien - Reiche hatte vor negativen Folgen eines Preisdeckels gewarnt. «Werden Höchstpreise zu niedrig angesetzt, können Kraftstofflieferungen unwirtschaftlich werden. Importe könnten ausbleiben und Versorgungsengpässe entstehen», hieß es aus dem Wirtschaftsministerium.

Was ist mit der Einkommensteuer?

Die Koalition will die Einkommensteuer reformieren, so dass vor allem Bürger mit kleinen und mittleren Einkommen weniger zahlen. Wer richtig viel verdient, soll tiefer in die Tasche greifen. Anders als in den Vorjahren wird für sie auch die Steuermehrbelastung durch die Inflation nicht vollständig ausgeglichen. Bisher konnten sich Union und SPD nicht einigen, wie ein Ausgleich der kalten Progression finanziert werden könnte. Ganz abgeschrieben ist das aber womöglich nicht: Unionsfraktionschef Thorsten Frei hat bereits deutlich gemacht, dass man diesen Ausgleich auch im Laufe des nächsten Jahres rückwirkend beschließen könnte. Falls das Geld da ist.