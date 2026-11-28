Dresden (dpa) - Das BSW berät heute bei einem Parteitag in Dresden, wie eng es künftig mit der AfD zusammenarbeiten will. Mehrere Vorstandsmitglieder fordern eine klare Abgrenzung gegen die Rechtsaußenpartei und bezeichnen sie als politischen Gegner. Die Parteispitze und Gründerin Sahra Wagenknecht wollen hingegen Spielraum für Absprachen und schriftliche Vereinbarungen mit der AfD lassen. Die Fronten sind verhärtet.

Konkret geht es um das Zusammenwirken beider Parteien in Sachsen-Anhalt. Dort hatte die AfD mit 43,8 Prozent der Stimmen im September die Landtagswahl gewonnen, aber keine absolute Mehrheit. Das BSW ist mit 5,3 Prozent der Stimmen und fünf Mandaten im Landtag das Zünglein an der Waage. Zwar will der Landesverband keine Koalition und auch nicht den AfD-Kandidaten Ulrich Siegmund zum Ministerpräsidenten wählen. Doch haben beide Parteien schon mehrfach gemeinsam gestimmt, gemeinsam Anträge gestellt und gemeinsam Personalien durchgesetzt.

«Brandmauer ist undemokratisch»

Die BSW-Spitzenkandidatin in Sachsen-Anhalt, Claudia Wittig, verteidigt den sogenannten Magdeburger Weg. «Diesen Weg haben wir den Wählern versprochen», sagte sie vor dem Parteitag. «Die Brandmauer ist undemokratisch und dumm. Sie einzureißen, war Gründungskonsens des BSW.» Wenn das BSW eigene Positionen mit der AfD umsetzen könne, «tun wir das aber selbstverständlich».

Bei prominenten Gründungsmitgliedern, die 2023 mit Sahra Wagenknecht aus der Linken ausgetreten waren, trifft die Magdeburger Praxis wegen der Nähe zur AfD auf Widerstand. Der AfD-Landesverband Sachsen-Anhalt wird vom Landesverfassungsschutz als gesichert rechtsextrem gewertet. Unter den BSW-Kritikern sind die Vorstandsmitglieder Christian Leye, Amid Rabieh, Ralph Suikat, Jessica Tatti, Sevim Dagdelen und Klaus Ernst.

«Wähler laufen scharenweise davon»

«Es fehlt mir bei uns die klare Benennung, dass die AfD eben politischer Gegner ist», sagte Vorstandsmitglied Klaus Ernst. «Es fehlt mir auch die Benennung, dass man mit dieser Partei keine schriftlichen Absprachen trifft.» Er fügte hinzu: «Wenn wir das nicht machen, laufen uns scharenweise Wähler im Westen weg.» Ernst erwägt nach eigenen Worten einen Parteiaustritt.

Ausdiskutiert wird die Frage am Vormittag in der Generaldebatte über den Leitantrag. Die Kritiker des «Magdeburger Wegs» hatten einen Änderungsantrag formuliert. Darin heißt es, das BSW solle nicht nur Koalitionen mit der AfD ausschließen, sondern auch «eine formelle oder faktische Tolerierung, eine Stützung einer AfD-geführten Regierung und auf Dauer angelegte Absprachen zur Zusammenarbeit».

Wagenknecht lehnt diese Änderung ab und argumentiert, dann wären keine gemeinsamen Anträge von BSW und AfD mehr möglich. «Das würde uns einfach die Hände binden.» Sie will auch schriftliche Vereinbarungen «nicht abstrakt ausschließen». Ein Kompromissvorschlag von Parteichef Fabio De Masi konnte den Konflikt nicht schlichten.

De Masi hält zu Beginn des zweiten Tags des Parteitags um kurz nach 9.00 Uhr eine Rede. Wagenknecht ist um 11.20 Uhr als Rednerin vorgesehen. Die Delegierten stimmten am Freitagabend dafür, die Aussprache auf zwei Stunden zu verlängern.