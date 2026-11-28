Kehl (dpa) - Nach dem Tod von fünf Menschen in einem Mehrfamilienhaus in Kehl steht die Todesursache fest. Nach dem Ergebnis der inzwischen durchgeführten Obduktionen werde jeweils von einer Kohlenmonoxidvergiftung (CO) ausgegangen, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Der Zustand von zwei schwer verletzt geretteten Kindern sei unverändert kritisch.

In dem Haus im Ortenaukreis waren am Montag drei Kinder im Alter von 10, 13 und 14 Jahren, ihr 46-jähriger Vater und seine 74-jährige Mutter, die Großmutter der Kinder, gestorben. Ein 12-jähriger Junge und ein 11-jähriges Mädchen überlebten.

Die Ermittlungen der Kriminaltechnik und des Gutachters des Landeskriminalamts konzentrierten sich den Angaben nach auf die Gastherme der Wohnung. Hinweise auf eine Manipulation der Heizungsanlage gab es laut Ermittlern nicht.