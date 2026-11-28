Alsfeld (dpa) - Ein Großbrand bei einem Hersteller von Grillanzündern hat einen geschätzten Schaden von mehreren Millionen Euro verursacht. Wie die Polizei mitteilt, brannte in der Nacht die gesamte Firmenhalle im mittelhessischen Alsfeld, auch das Dach stürzte ein. «In der teilweise dreistöckigen Halle befinden sich auf sämtlichen Etagen Brennstoffe in unterschiedlichster Form, was zu immenser Hitze und Rauchentwicklung führte», hieß es weiter.

150 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Technischem Hilfswerk konnten demnach verhindern, dass sich das Feuer auf Nachbargebäude ausbreitete. Am Morgen sei es ihnen gelungen, den Brand unter Kontrolle zu bringen. Den Angaben zufolge sollen die Nachlöscharbeiten noch bis zum Mittag andauern. Die Bevölkerung war wegen starker Rauchentwicklung gewarnt worden, dies wurde später aufgehoben. Die Kriminalpolizei ermittelt zur Brandursache.