Deutscher wegen Vergewaltigung auf Mallorca festgenommen

Palma (dpa) - Ein Deutscher ist auf Mallorca wegen des Vorwurfs der Vergewaltigung festgenommen worden. Der Mann soll sich an einer Touristin in einer Diskothek an der Playa de Palma vergangen haben, teilte die Polizei am Sonntag aufgrund der Aussagen des Opfers und der Zeugen mit. Zu dem Verbrechen soll es demnach am Samstagmorgen auf der Toilette des Lokals in der deutschen Urlauberhochburg gekommen sein.

Das Opfer habe angegeben, dass der Mann zunächst mit ihr geflirtet habe, stand in der Mitteilung der Polizei. Sie habe ihm aber deutlich gesagt, kein Interesse an Geschlechtsverkehr mit ihm zu haben. Als die Frau auf die Toilette ging, sei ihr der Deutsche gefolgt. Der Türsteher habe den Mann zunächst an der Tür zur Damentoilette abgewiesen, sei danach aber abgelenkt worden. So habe der Mann zu der Frau in die Kabine gelangen können.

Dort soll der Deutsche das Opfer gezwungen haben, sich hinzuknien. Die Urlauberin habe sich gewehrt und dabei Schürfwunden erlitten. Im Anschluss habe der Mann sie vergewaltigt. Die Tat habe er gefilmt und die Aufnahme per App an andere Personen geschickt.

Der Frau sei es schließlich gelungen, die Tür der Toilette zu öffnen und einen der Türsteher um Hilfe zu rufen. Das Personal der Diskothek hielt den Mann fest und rief die Polizei. Die Beamten nahmen den Mann fest und brachten die Urlauberin zu einer ärztlichen Untersuchung, ehe sie die Anzeige aufgab. Woher das Opfer stammt, wurde nicht mitgeteilt.



Vergewaltigung kann in Spanien mit bis zu zwölf Jahren Haft bestraft werden.