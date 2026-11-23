London (dpa) - Der für den Hackerangriff auf den Entwickler des Videospiels «Grand Theft Auto» verantwortliche Brite ist zu sieben Jahren Gefängnis verurteilt worden. Der 21-Jährige, der illegal 90 Gameplay-Videos des mit Spannung erwarteten Serienablegers «GTA VI» von «Rockstar Games» veröffentlicht hatte, konnte das Gericht am Mittag wegen seiner Zeit in Untersuchungshaft und in Gewahrsam aber als freier Mann verlassen, wie die Nachrichtenagentur PA berichtete. Haftstrafen werden in Großbritannien nur in seltenen Fällen in Gänze abgesessen.

«Sie sind offensichtlich ein sehr talentierter junger Mann», sagte der Richter bei der Verkündung des Strafmaßes zu dem Angeklagten, der sich unter anderem des Betrugs und weiterer Vergehen gegen das britische Gesetz zum Schutz vor Missbrauch von Computersystemen schuldig bekannt hatte. «Verspielen Sie diese Talente nicht, indem Sie den Rest Ihres Lebens immer wieder im Gefängnis verbringen.»

Schaden in Millionenhöhe

Die Cyberangriffe, die auch andere Unternehmen zum Ziel hatten, hatten zwischen August 2021 und September 2022 stattgefunden. Unter anderem soll der damalige Teenager in einem Hotel einen Amazon-Fire-TV-Stick, ein Smartphone und einen Fernseher für seine Angriffe genutzt haben. Der Leak und seine Folgen kosteten Rockstar nach eigenen Angaben rund fünf Millionen US-Dollar. Der Täter war frühzeitig 2022 gefasst worden, zwischenzeitlich war er in einer psychiatrischen Einrichtung untergebracht und galt als nicht verhandlungsfähig.

«GTA VI» erschien in der vergangenen Woche nach 13 Jahren Wartezeit der Fans. Die Entwickler haben schätzungsweise jetzt schon einen Umsatz jenseits von zwei Milliarden Euro erwirtschaftet.