Rio de Janeiro (dpa) - Rund 20 Ureinwohner des isoliert lebenden Awá-Volkes sind in einem Dorf am Rand des brasilianischen Amazonas-Regenwaldes erschienen. Die Indigenen zeigten sich seit Montag (Ortszeit) mehr als einmal in der Nähe des indigenen Dorfes Tawari im nördlichen Bundesstaat Maranhão, wie die Indigenenbehörde Funai mitteilte. Dort unterhält die Behörde einen Außenposten.

Ein von Guajajara-Indigenen in dem Dorf aufgenommenes Video, das die Nichtregierungsorganisation Survival International veröffentlichte, zeigt meist unbekleidete Männer, Frauen und Kinder, die zwischen der Vegetation am Waldrand stehen. Sie tragen Halsketten und einige von ihnen auch lange Speere.

Amazonasgebiet unter Druck

Funai sprach in einer Mitteilung von «Sichtungen und Annäherungen», die am Montagmorgen (Ortszeit) in der Nähe des Funai-Postens und des Dorfes Tawari im indigenen Territorium Arariboia begannen. Laut einem Bericht des Fernsehsenders Globo hatte es seit mindestens 50 Jahren keine Begegnungen dieser Art in der Region mehr gegeben.

Warum die Ureinwohner ihre Isolation verließen, war laut Funai zunächst unklar. Das Amazonasgebiet steht unter Druck: Abholzung, illegaler Bergbau, Agrarwirtschaft und eingeschleppte Krankheiten bedrohen die Lebensweise der indigenen Völker. Die Awá sind ein Jäger-und-Sammler-Volk.

Survival: Die Indigenen baten um Nahrung

Laut Survival International baten die Awá bei ihrer ersten Begegnung um Nahrung. Die Dorfbewohner hätten ihnen Yamswurzeln gegeben, hieß es. Die Awá seien anschließend in den Wald zurückgekehrt. «Dies ist ein beunruhigendes Zeichen dafür, wie die fortgesetzte Zerstörung ihrer Wälder isolierte Völker in ernste Gefahr bringt», sagte die Direktorin der Organisation, Caroline Pearce.

Das Volk der Awá wird laut Funai permanent überwacht. Wegen der begrenzten Kontakte der isolierten Völker mit bestimmten Infektionserregern sei die Ansteckungsgefahr hoch, teilte die Behörde mit. Die Priorität liege derzeit darin, den Schutz von Leben, Gesundheit und Autonomie der Awá zu gewährleisten und ihr Recht auf Selbstbestimmung zu respektieren.