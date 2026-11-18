München (dpa) - Eine technische Störung hat mitten im Feierabendverkehr den Nürnberger Hauptbahnhof lahmgelegt. Aktuell seien keine Zugfahrten von und nach Nürnberg Hauptbahnhof möglich, hieß es bei der Deutschen Bahn. Sämtliche Züge und S-Bahnen würden derzeit zurückgehalten.

Ein Sprecher der Bahn sagte auf Nachfrage, auch der Fernverkehr sei davon betroffen. Als Grund für den Stillstand nannte er eine lokale Störung des Bahnfunks GSM-R. Deshalb würden alle Züge sicherheitshalber an Bahnhöfen zurückgehalten. Die Technik-Teams arbeiteten mit Hochdruck daran, die Störung zu beheben. Im Internet hatte die Bahn eine Stellwerkstörung als Ursache genannt.

Auch Züge zwischen Berlin und München betroffen

Nürnberg liegt unter anderem auf der für den Fernverkehr der Bahn wichtigen Achse zwischen Berlin und München. Wie lange die Störung dauern würde, war zunächst unklar. Im Internet heiß es bei der Bahn, ein Störungsende könne derzeit nicht prognostiziert werden.

Zusätzlich verschärft wurde die Lage wegen einer Streckensperrung: Aktuell sei der Abschnitt zwischen Nürnberg Hauptbahnhof und Ansbach gesperrt, hieß es bei der Bahn. Hier wurde als Grund eine Reparatur an der Oberleitung genannt.