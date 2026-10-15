Jugendlicher nach «Trainsurfing» gestorben

Köln (dpa) - Ein auf dem Dach eines Regionalzuges in Köln durch Stromschläge lebensgefährlich verletzter Jugendlicher ist gestorben. Die Kölner Polizei bestätigte entsprechende Medienberichte.

Der 14-Jährige war beim sogenannten Trainsurfing auf dem Dach des Zuges mitgefahren und hatte dabei am Sonntagabend einen Stromschlag erlitten. Fahrgäste hatten Lichtblitze bemerkt und Hilfeschreie gehört.

Daraufhin war der Zug im Süden der Stadt auf freier Strecke gestoppt worden und die Strecke wurde für drei Stunden gesperrt. Der Jugendliche war nach seiner Bergung mit 80 Prozent verbrannter Haut von einem Rettungshubschrauber zu einer Klinik gebracht worden.