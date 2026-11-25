Schweinfurt (dpa) - Sieben Jugendliche und Heranwachsende sollen am monatelangen Missbrauch eines Kindes im fränkischen Schweinfurt beteiligt gewesen sein. Die Verdächtigen sind aktuell 16 bis 18 Jahre alt, das mutmaßliche Opfer mittlerweile 13, wie die Polizei mitteilte. Sechs der Verdächtigen konnten identifiziert und vorläufig festgenommen werden.

In Untersuchungshaft kam bisher niemand, in der vergangenen Woche gab es allerdings umfangreiche Durchsuchungen bei sechs Beschuldigten. Zu deren Geschlecht wurden keine Angaben gemacht, auch nicht, wer welche Taten begangen haben soll.

Nach derzeitigem Stand sollen die Übergriffe auf die Schülerin von Anfang 2025 bis April 2026 erfolgt sein. Zwischen einem Verdächtigen und dem mutmaßlichen Opfer soll es eine Vorbeziehung geben - was genau damit gemeint ist, wurde nicht mitgeteilt. Ob und in welcher Form weitere persönliche oder soziale Beziehungen zu den weiteren Verdächtigen bestanden, müsse noch ermittelt werden.

Bei den Razzien wurden den Angaben nach mehrere Gegenstände sichergestellt, die derzeit ausgewertet werden. Details dazu wurden nicht mitgeteilt.