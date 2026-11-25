Kehl (dpa) - Zwei Tage nach dem Tod von fünf Menschen in einem Mehrfamilienhaus in Kehl ist der Zustand von zwei geretteten Kindern noch immer kritisch. Sie befinden sich in einer Spezialklinik, wie die Staatsanwaltschaft Offenburg und die Polizei mitteilten. Demnach konzentrieren sich die Ermittlungen der Kriminaltechnik sowie des Gutachters des Landeskriminalamts derzeit auf die Gastherme der Wohnung.

Die Obduktion eines der Todesopfer deute auf eine Kohlenstoffmonoxidvergiftung als Todesursache hin, hieß es. Die Obduktionen der weiteren Opfer bei der Rechtsmedizin dauere weiter an. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen gebe es keinerlei Hinweise auf eine Manipulation der Heizungsanlage. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei seien jedoch bisher nicht abgeschlossen.



In dem Mehrfamilienhaus im Ortenaukreis waren am Montag drei Kinder im Alter von 10, 13 und 14 Jahren, ihr 46 Jahre alter Vater und dessen 74 Jahre alte Mutter sowie Großmutter der Kinder gestorben. Ein 12-jähriger Junge und ein 11 Jahre altes Mädchen überlebten schwer verletzt.