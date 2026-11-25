Istanbul (dpa) - Nachdem das ZDF eine Dokumentation über auch in Deutschland aktive bewaffnete türkisch-kurdische Jugendbanden wie die «Daltons» veröffentlicht hat, sind in Istanbul neun Verdächtige festgenommen worden. Sie seien möglicherweise Bandenmitglieder, die in der Doku Interviews gegeben haben. Durch in den sozialen Medien veröffentlichte Aufnahmen sollen Identitäten und Adressen ermittelt worden sein, meldete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu.

Bewaffnet vor der Kamera

Die Polizeibehörden veröffentlichten Bilder von Festgenommenen, im Hintergrund war auf einem Bildschirm ein Standbild der ZDF-Doku zu sehen. Bei der Festnahme seien eine nicht zugelassene Pistole, 28 Patronen sowie drei Laptops sichergestellt worden

Gegen die Verdächtigen seien Ermittlungen wegen des Vorwurfs der Zugehörigkeit zu einer kriminellen Vereinigung eingeleitet worden. Die Personen hätten sich zuvor bei einem Treffen mit ausländischen Journalisten mit Waffen in einem Fahrzeug fotografieren lassen.

Dokumentation verfolgt Spuren nach Istanbul

In der Dokumentation «Mord ohne Grenzen - Bandenkrieg in Berlin» der Journalisten Thomas Heise und Lou Matzen, die im ZDF-Format «frontal» zu sehen ist, stehen Gruppierungen wie die «Daltons» im Mittelpunkt, die sich nach der Gangster-Bande in den «Lucky Luke»-Comics benennen. Sie setzen sich vor allem aus jungen Männern zusammen, die unter anderem über Videos in den sozialen Medien rekrutiert werden.

In der Doku trafen sich die Journalisten in Istanbul mit jungen mutmaßlichen Gangmitgliedern, die in dem Video beteuern, zahlreiche echte Waffen bei sich zu tragen und damit auch Angriffe verübt zu haben. Die Behörden gehen gegen die Gangs wegen mutmaßlichen Drogenhandels, Schutzgelderpressung und Auftragsmorden vor.

Die Waffengewalt spiegelt sich mittlerweile auch in deutschen Städten wider. In der Dokumentation kommen deutsche Ermittler zu Wort, die vor der zunehmender Brutalität und dem Einsatz von Schusswaffen warnen. In Berlin wurde die Sondereinheit «Ferrum» des Landeskriminalamtes eingerichtet, die gegen gewalttätige Gruppen und Schusswaffenkriminalität vorgehen soll.

Die Doku war am Dienstagabend im TV zu sehen. In der ZDF-Mediathek kann sie in drei Folgen gestreamt werden.