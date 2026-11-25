Berlin (dpa) - Die Blockadeaktion von Abgeordneten der Linksfraktion gegen eine Veranstaltung mit dem Ex-Chef des israelischen Geheimdienstes Mossad, David Barnea, wird ein Nachspiel haben. Bundestagspräsidentin Julia Klöckner (CDU) werde den Vorfall an diesem Donnerstag im Ältestenrat des Parlaments thematisieren, teilte ein Sprecher des Bundestages auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. Die Bundestagspolizei sei vor Ort gewesen, Einzelheiten würden aktuell aufgeklärt. Zuvor berichtete «Politico».

Der Ältestenrat besteht aus der Bundestagspräsidentin, ihren Stellvertreterinnen und -vertretern sowie weiteren Abgeordneten. Der Rat unterstützt die Bundestagspräsidentin bei ihrer Arbeit und sorgt für einen koordinierten und möglichst reibungslosen Arbeitsablauf im Bundestag. Zudem sollen im Ältestenrat Streitigkeiten besprochen und geschlichtet werden.