Madrid (dpa) - Neun Jahre nach dem gescheiterten Abspaltungsversuch Kataloniens und seiner Flucht nach Belgien kehrt Separatistenführer Carles Puigdemont nach Spanien zurück. Er werde am 12. Dezember in die katalanische Hauptstadt Barcelona reisen und sich noch am selben Tag ins Regionalparlament begeben, um dort eine Rede zu halten, kündigte der frühere Regionalpräsident und Chef der separatistischen Partei Junts in Brüssel an. «Ich werde in mein Land Katalonien zurückkehren, ohne um Erlaubnis oder Verzeihung bitten zu müssen und ohne auf irgendetwas verzichtet zu haben.»

Der 63-Jährige reagierte damit auf eine Entscheidung des Obersten Gerichts in Madrid, das diese Woche das Verfahren gegen ihn wegen Veruntreuung öffentlicher Gelder im Kontext des Unabhängigkeitsprozesses von 2017 endgültig eingestellt hatte. Die Richter wandten das 2024 verabschiedete Amnestiegesetz an, das die strafrechtliche Verfolgung zahlreicher Beteiligter an den katalanischen Unabhängigkeitsbestrebungen beendet.

Der «heiße Herbst» von 2017

2024 verabschiedete das spanische Parlament auf Betreiben der linken Regierung von Pedro Sánchez ein Amnestiegesetz, um den jahrelangen Konflikt zu entschärfen. Das Oberste Gericht verweigerte zunächst dessen Anwendung auf Puigdemont und andere Separatistenführer. Es argumentierte, sie hätten sich durch die Verwendung öffentlicher Gelder für das Referendum persönlich bereichert. Das Verfassungsgericht widersprach dieser Auslegung und stellte klar, dass auch dieser Vorwurf von der Amnestie erfasst wird.

Unter Puigdemonts Führung hatte Katalonien im Herbst 2017 nach einem von der spanischen Justiz für illegal erklärten Trennungsreferendum einseitig seine Unabhängigkeit erklärt. Die damalige konservative Zentralregierung in Madrid setzte daraufhin die Regionalregierung ab und stellte die Region unter Zwangsverwaltung. Mehrere Mitstreiter Puigdemonts wurden zu langen Haftstrafen verurteilt, später aber von der Regierung des Sozialisten Sánchez begnadigt. Puigdemont selbst war nach Belgien geflohen und konnte nicht begnadigt werden, da er nie verurteilt worden war.