Pierrelatte (dpa) - Für ein Krokodil, das sich an einem Knochen verschluckt hat, ist in Südfrankreich die Feuerwehr angerückt. Im Krokodilzoo in Pierrelatte habe sich bei Krokodil Georges ein Rinderknochen im Hals festgesetzt, teilte die regionale Feuerwehr mit. Damit die Tierpfleger dem 4,50 Meter langen und 400 Kilo schweren Krokodil helfen konnten, sei zur Unterstützung die Tierrettung der Feuerwehr angerückt. Es galt, George einzufangen und für die gefährliche Behandlung im Rachen zu fixieren.

Die Tierpfleger hätten schon vor mehreren Tagen bemerkt, dass Georges einen Knochen im Kiefer stecken hatte, sagte die Sprecherin des Krokodilparks, Marion Rougier, der Zeitung «Le Parisien». Um zu verhindern, dass das Reptil sich ins Wasser flüchtet, habe man ihm ein Lasso um sein Maul geworfen, ein Tuch über seinen Kopf gelegt und Pfleger hätten sich daraufgesetzt. Anschließend sei dem Krokodil ein Stück Holz ins Maul geschoben worden, um zu verhindern, dass es dieses schließt.

Mit einer sehr langen Zange sei es den Tierpflegern während eines einstündigen Eingriffs dann gelungen, den Knochen zu entfernen, sagte die Sprecherin. Das Krokodil habe sich währenddessen ruhig verhalten. «Georges ist wieder fit und es geht ihm jetzt sehr gut», bilanzierte die Feuerwehr am Ende ihres ungewöhnlichen Einsatzes.