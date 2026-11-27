Washington (dpa) - Stürmisches Wetter hat das Thanksgiving-Fest bei Hunderttausenden US-Amerikanern durcheinander gewirbelt. Vor allem an der Ostküste des Landes kam es zu Stromausfällen und massiven Störungen im Flugverkehr. Während die New Yorker Thanksgiving-Parade, die für ihre riesigen Helium-Ballons bekannt ist, auf Samstag verschoben werden musste, konnte der Festzug beispielsweise in Detroit stattfinden.

Wie die Seite PowerOutage.us mitteilte, wurden rund 925.000 Kunden am frühen Abend (US-Ostküstenzeit) registriert, die keinen Strom hatten – die mit Abstand meisten von ihnen im Nordosten des Landes. So meldeten fast 230.000 Kunden im Bundesstaat Pennsylvania einen Stromausfall. Rund um die Hauptstadt Washington kam es in Maryland bei 170.000 Kunden sowie bei 140.000 Kunden in Virginia zu Stromausfällen. In New Jersey waren rund 146.000 Kunden betroffen.

In Missouri waren am Abend 111.000 Kunden ohne Strom. Laut CNN war über Nacht in Teilen des Bundesstaates Schnee gefallen, der die Stromleitungen beschädigte. Das Unwetter dürfte überwiegend der Grund für die Stromausfälle sein, da das Stromnetz in den USA weitgehend oberirdisch verläuft und daher besonders anfällig für Stürme und umstürzende Bäume ist.

In Maryland waren mehr als 1,9 Millionen Einwohner aufgerufen, ihren Wasserverbrauch einzuschränken. Dies diene als reine Vorsichtsmaßnahme, sollte es zu Problemen bei der Aufbereitung von Wasser kommen, teilte das Unternehmen mit, das dort für die Wasserversorgung verantwortlich ist.

Sturm führt teils zu chaotischen Zuständen

Ein heftiger Sturm fegte am Donnerstag über die Ostküste. Der Nationale Wetterdienst hatte bereits am Vortag aufgrund von starken Winden und heftigem Regenfall vor schweren Auswirkungen gewarnt. Auf Bildern war zu sehen, wie an Thanksgiving - der amerikanischen Version des Erntedankfestes - Straßen in Virginia überflutet waren.

Gegen Mittag (Ortszeit) maß der Nationale Wetterdienst im Central Park in New York Windböen mit einer Geschwindigkeit von umgerechnet 77 Kilometern pro Stunde. Erwartet wurde, dass der Wind im Laufe des Nachmittags an Kraft gewinnen werde. Bis in den Abend hinein könnten dann Geschwindigkeiten von bis zu umgerechnet fast 105 Kilometern pro Stunde möglich sein, hieß es auf X.

Flugreisende müssen zusätzliche Geduld aufbringen

Auch der Betrieb an den Flughäfen in der Hauptstadtregion wurde gestört. Die Flugtracking-Webseite Flightradar24 zählte am kleineren Flughafen Ronald Reagan, am Internationalen Flughafen Dulles bei Washington sowie Baltimore am frühen Abend insgesamt rund 550 verspätete Flüge sowie gut 160 Annullierungen.

Ein ähnliches Bild zeichnete sich an den Flughäfen rund um New York – John F. Kennedy, Newark und LaGuardia – ab: Mehr als 630 Flüge wurden hier insgesamt als verspätet gemeldet, zudem strichen Fluggesellschaften fast 150 Verbindungen. Amerikanische Fluggesellschaften boten ihren Fluggästen an, ihre geplanten Reisen auf die kommenden Tage zu verschieben.

Berühmte Parade muss verschoben werden

Für die auf Samstag verschobene New Yorker Parade gilt, dass die Ballons bei Windböen von mehr als 55 Kilometer pro Stunde nicht aufsteigen dürfen. Die Riesenfiguren schweben normalerweise mit Helium gefüllt über dem Umzug und werden von zahlreichen Helfern an Seilen geführt. Neben den Ballons sind auch aufwendig gestaltete Festwagen, Marschkapellen, Tanzgruppen und kostümierte Figuren Teil der Parade.

In Detroit hingegen konnte eine Parade stattfinden. Die 100. Auflage der America's Thanksgiving Parade zog bei grauem Himmel durch die Stadt im Bundesstaat Michigan.