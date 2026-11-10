Krone gegen die Krise: Wie die Weinkönigin der Branche hilft

Neustadt/Magdeburg (dpa) - Die Blätter färben sich golden, in den Weinbergen hängt der Duft des Herbstes. Über den Reben liegt dieses besondere Licht. Die melancholische Stimmung passt zur Lage der großen Traditionsbranche in Deutschland: Der Weinkonsum sinkt seit Jahren. Regional werden überschüssige Mengen zu Industriealkohol weiterverarbeitet, mancherorts werden Weinberge aufgegeben. Hat das Metier noch Zukunft?

Paula Löber lässt sich von der Krise nicht die Zuversicht nehmen. Seit wenigen Wochen repräsentiert die 29-jährige Projektmanagerin aus Sachsen-Anhalt rund 14.000 Weinbaubetriebe - als 78. Deutsche Weinkönigin. «Dass es der Branche gerade nicht so gut geht, ist Fakt», sagt Löber. «Aber wir müssen nach vorn schauen. Wir können Wein nicht mehr so verkaufen, wie wir es immer gemacht haben. Die Frage ist: Was wollen die Leute, was ist die Zielgruppe?»

Gegen den sauren Geschmack der Krise

Es brauche neue Ideen, andere Formen der Ansprache und Weine für unterschiedliche Vorlieben. Nicht jeder suche einen kräftigen Spätburgunder, nicht jeder einen trockenen Riesling. «Wenn wir alle erreichen wollen, möchten wir auch, dass es allen schmeckt.» Es ist ein Plädoyer für Vielfalt - und für Mut, sich zu verändern. Auch alkoholfreie Angebote gehören für Löber zu einer Branche, die offen bleiben müsse. Sie seien eine wertvolle Ergänzung.

An diesem verschwenderisch sonnigen Tag steht Löber auf der Terrasse des Hambacher Schlosses in Neustadt an der Weinstraße. Von hier geht der Blick in die Pfalz, an die Orte der vielen Weinfeste. Ein Jahr mit vielen Gesprächen wartet auf Löber und die Weinprinzessinnen Kathrin Knierim aus Rheinhessen und Natalie Schäfter aus Württemberg. Löber glaubt an die Magie der Begegnung. Solche Momente haften oft länger als jede Werbebotschaft. Auch soziale Medien sind für sie wichtig, um Wein authentisch zu vermitteln.

Ein Amt mit Tiefgang

Dem Deutschen Weininstitut (DWI) zufolge haben die Verbraucher ab 16 Jahren im Wirtschaftsjahr 2024/25 im Durchschnitt eine Flasche Wein pro Kopf weniger getrunken als im Vorjahreszeitraum: 21,5 Liter Wein. Im Wirtschaftsjahr 2023/24 waren es 22,2 Liter - und 2020/21 sogar 24,3 Liter. «Diese Entwicklung ist auf das veränderte Konsumverhalten, höhere Lebenshaltungskosten sowie den demografischen Wandel in Deutschland zurückzuführen», sagt DWI-Geschäftsführerin Melanie Broyé-Engelkes.

Konfetti regnete auf Paula Löber, als sie Ende September in der Pfalz das Finale gewann. Im Jubel schlug sie die Hände über dem Kopf zusammen, als könnte sie ihr Glück nur so festhalten. «Wahnsinn, was man alles erreichen kann», sagte sie nach ihrem Sieg. Ein Moment zwischen Staunen und Überwältigung.

Weinkönigin klingt für manche nach Schönheitswettbewerb. «Wer so denkt, dem versuche ich zu zeigen, was dahintersteckt: Fachwissen, Leidenschaft und viel Arbeit», sagt Löber. Dass inzwischen Männer die Krone erringen können, begrüßt sie. «Es zählt nicht, wer den Titel trägt, sondern ob jemand mit Überzeugung für den Wein einsteht.» Tradition, sagt sie, lebe nicht davon, dass alles bleibe, wie es sei. «Sie lebt davon, dass Menschen sie weitertragen.»

Eine Botschafterin ohne Grenzen

Dass sie eines Tages die Branche repräsentieren würde, war für Löber nicht vorgezeichnet. Geboren ist sie in Stendal und aufgewachsen in der Altmark. Eine Ausbildung in einem Weingut führte sie in eine Welt, die sie zunächst beruflich kennenlernte und dann ins Herz schloss.

Mehr als drei Jahrzehnte wartete das Anbaugebiet Saale-Unstrut auf die höchste Weinkrone. 1993 kam mit Sandra Hake, heute Fröhlich, zuletzt eine Deutsche Weinkönigin aus dem nördlichsten deutschen Anbaugebiet. Jetzt folgt ihr wieder eine Frau aus der Region. Paula Löber rückt damit eine Landschaft ins Licht, die vielen immer noch wenig vertraut ist.

Eine Ost-West-Geschichte will sie daraus aber nicht machen. «Ich sehe das gar nicht Ost-West», sagt die Frau aus Magdeburg. «Am Ende sind wir alle für den deutschen Wein.» Bei politischen Fragen - etwa der jüngsten Landtagswahl in Sachsen-Anhalt - zieht sie eine Grenze zwischen Privatperson und Weinkönigin. «Zur Politik», sagt Löber royal, «hält eine Weinkönigin Distanz.»

Krisenmanagerin mit Krone

Was wünscht sie sich von ihrem Amtsjahr? «Die Krone soll mich nicht verändern. Dabei werden mir schon meine Bekannten außerhalb der Wein-Bubble helfen», sagt sie und lacht. Vor jedem Auftritt sei sie nervös - ganz gleich, ob sie vor drei Menschen spreche oder vor Tausenden. Doch wenn es um Wein geht, trägt sie ihre Begeisterung durch den Moment. «Ich bin von Grund auf Optimistin», sagt sie.

Vielleicht passt das zu dieser Jahreszeit, in der sich die Natur zurückzieht und doch schon den Anfang des nächsten Wachstums in sich trägt. Paula Löber kann die Sorgen der Winzer als Königin nicht einfach weg befehlen. Aber sie kann zuhören, erzählen, Menschen zusammenbringen. Und vielleicht erfüllt sich ihr Wunsch, dass der deutsche Wein wieder öfter im Mittelpunkt steht. Nicht nur als Getränk, sondern auch als Stück Heimat, das man teilen kann.