Süßes sammeln vor und am Martinstag: Das rät die Polizei

Düsseldorf (dpa) - Trotz unangenehmer Erfahrungen mit manipulierten Halloween-Süßigkeiten sieht die Polizei keinen Anlass, Kindern das Einsammeln von Naschwerk an Sankt Martin auszureden. Ihr Ratschlag an die Eltern: «Erhöhte Vorsicht, sensibilisiert sein, aber nicht in Panik verfallen», sagte eine Sprecherin des Landeskriminalamts (LKA) Nordrhein-Westfalen auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur in Düsseldorf. Die Tradition müsse man wegen kruder Aktionen einzelner Täter nicht fallenlassen.

Bundesweit waren nach Halloween zahlreiche Verdachtsfälle im Zusammenhang mit Nadeln in Süßigkeiten gemeldet worden. In mehreren Fällen hatte sich nach Polizeiangaben allerdings auch herausgestellt, dass Kinder selbst Süßigkeiten präpariert hatten.

Beste Vorsichtsmaßnahme: Kleine Kinder begleiten

Empfehlenswert sei auf jeden Fall, wenn Eltern kleine Kinder bei Martinsumzügen und der anschließenden Klingel-Tour durch die Nachbarschaft begleiteten, sagte die LKA-Sprecherin. «Dann kann man sich schon mal einen Eindruck an den Haustüren verschaffen.» Das sei letztlich «ganz normale Sorgfaltspflicht». Dazu gehöre auch, dafür zu sorgen, dass die Kinder gut sichtbar durch die Dunkelheit ziehen.

Ob man zu Hause alle Süßigkeiten gemeinsam mit den Kindern auswickeln, anschneiden, mit Magneten auf Nadeln untersuchen wolle - was allerdings bei Holzstäben in Naschwerk nicht helfe - oder aber die Kinder vorher sensibilisiere, selbst genau aufzupassen, bleibe den Eltern überlassen. Wichtig sei: «Sollte man wirklich Manipulationen feststellen, sollte das angezeigt werden.»

Polizei rät zu Aufmerksamkeit auch beim Martinssingen

Auch in anderen Regionen ruft die Polizei zu Aufmerksamkeit und Gelassenheit auf. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass erneut manipulierte Süßigkeiten verteilt werden, hieß es etwa von Polizeien in Südniedersachsen vor dem Martinisingen. Allerdings: «Es liegen hier keine Erkenntnisse vor, die auf eine konkrete Gefährdung im Zusammenhang mit dem bevorstehenden Martini-Laufen hindeuten», so die Polizei in Ostfriesland. Kinder und Eltern sollten sich die Freude an dem auch als Martinssingen bekannten Brauch nicht nehmen lassen.

Bei dem vor allem in evangelisch geprägten Regionen verbreiteten Brauch ziehen Kinder mit selbst gebastelten Laternen von Tür zu Tür. Dort singen sie Lieder und erhalten im Gegenzug Süßigkeiten - ähnlich wie beim inzwischen ebenfalls weit verbreiteten Halloween. Das Martinisingen findet immer am 10. November - dem Geburtstag von Martin Luther - statt. In katholisch geprägten Regionen gibt es einen Tag später einen ähnlichen Brauch mit gleichem Namen - dann zu Ehren von Martin von Tours, der einem nach einer Legende einem die Hälfte seines Mantels geschenkt haben soll.