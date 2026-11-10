Urteil im Fall Fabian: Lebenslange Haft oder Freispruch?

Rostock (dpa) - Am 35. Verhandlungstag will das Landgericht Rostock im Fall Fabian heute um 12.30 Uhr das Urteil gegen die des Mordes angeklagte 30-jährige Frau verkünden. Sie soll den achtjährigen Jungen laut Anklage am 10. Oktober 2025 an einem Ackertümpel bei Klein Upahl südwestlich von Güstrow in Mecklenburg-Vorpommern mit sechs Messerstichen getötet und den Leichnam anschließend angezündet haben. Die Verteidigung sieht zu viele Fragen offen und plädierte auf Freispruch. Die Staatsanwaltschaft spricht von einer geschlossenen Indizienkette und fordert eine lebenslange Haftstrafe.

Es wird erwartet, dass der Vorsitzende Richter Holger Schütt mehrere Stunden für die Urteilsbegründung benötigt. Das Urteil ist nach seiner Verkündung noch nicht rechtskräftig. Sowohl die Angeklagten als auch die Staatsanwaltschaft können Rechtsmittel einlegen und Revision beantragen. Die Angeklagte selbst hatte während des seit Ende April laufenden Prozesses wiederholt ihre Unschuld beteuert.

Am vorletzten Prozesstag hatte sie im Rahmen ihres letzten Wortes bereits angekündigt, im Fall eines Schuldspruchs Rechtsmittel einzulegen. «Ich werde so lange kämpfen, bis ich wieder auf freiem Fuß bin», sage sie. Ihre Verteidiger hatten für ihre Forderung nach einem Freispruch auf das Prinzip «in dubio pro reo» - im Zweifel für den Angeklagten - verwiesen.

Seit 7. November 2025 in U-Haft

Der Mord an dem Grundschüler aus Güstrow sorgte im Oktober 2025 bundesweit für viel Aufmerksamkeit und Betroffenheit. Tagelang hatten Hunderte Polizeibeamte nach dem Jungen gesucht - bis am 14. Oktober 2025 die Leiche eines Kindes an einem kleinen Ackertümpel bei Klein Upahl südwestlich von Güstrow gefunden wurde. Der Leichnam, der nach der Tat angezündet worden war, wurde wenig später als Fabian identifiziert.

Ausgerechnet die Angeklagte war es, die der Polizei den Fund meldete. Den Beamten erzählte sie zunächst, das tote Kind zufällig beim Spazierengehen mit ihrer Freundin und Hunden entdeckt zu haben. Später räumte sie aber ein, dass dies gelogen war und sie schon am Abend zuvor zweimal mit jeweils einem anderen Bekannten an der Fundstelle gewesen sei.

Die Deutsche war jahrelang mit Fabians Vater liiert, wobei die Beziehung im August vorigen Jahres endete. Nach Auffassung der Staatsanwaltschaft stand Fabian aus Sicht der Angeklagten der Fortführung der Beziehung zu Fabians Vater im Weg. Die Beziehung zwischen ihr und dem Vater besteht nach dessen Angaben inzwischen wieder. Er versorgte in den vergangenen Monaten auch die Pferde der Frau, die seit 7. November vorigen Jahres in Untersuchungshaft sitzt.

Große Betroffenheit in Güstrow

Fabians Mutter nahm an nahezu allen Prozesstagen persönlich mit ihrer Anwältin Christina Habetha teil. Ihr Sohn war vor dessen Verschwinden krankheitsbedingt zu Hause geblieben, während sie arbeiten ging. Als die Mutter zurückkam, war das Kind nicht mehr da. Sie hatte als erste Zeugin in dem Prozess ausgesagt und ihren Sohn als liebevoll und aufmerksam beschrieben. «Ich kann einfach nur sagen, dass ich wahnsinnig stolz auf ihn war», waren die Worte der Mutter.

Die Menschen in Güstrow hatten betroffen und mit großer Trauer auf den Tod Fabians reagiert. Güstrows Bürgermeister Sascha Zimmermann sprach damals von einer Art Schockstarre in dem 30.000-Einwohner Ort, in dem Trauergottesdienste mit großer Beteiligung abgehalten wurden.

Der Strafprozess stieß von Anfang auf ein großes Öffentlichkeitsinteresse. Oft hatten sich schon in den früheren Morgenstunden lange Zuschauerschlangen vor dem Gericht gebildet. Der große Saal 2.002 war oft - wie auch am letzten Verhandlungstermin - bis auf den letzten Platz besetzt. Dutzende Journalisten waren akkreditiert.