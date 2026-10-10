Linke-Bundesvorstand wirbt für Sondierungen in Berlin

Berlin (dpa) - Der Bundesvorstand der Linkspartei hat die Aufnahme von rot-grün-roten Sondierungsgesprächen in Berlin begrüßt. In der gegenwärtigen politischen und historischen Situation «tragen wir als Linke eine Verantwortung», heißt es in einem Beschluss des Gremiums. «Berlin kann ein Leuchtturm für einen Politikwechsel werden, der es schafft, den Aufstieg der Rechten zu verhindern und Hoffnung zu organisieren.»

Aus den Reihen der Linkspartei hatte es zuletzt Kritik an der Einigung zum Vorgehen gegen Antisemitismus gegeben, die SPD und Grüne zur Voraussetzung für Sondierungen gemacht hatten. Der Bundesvorstand verwies nun darauf, dass das Gesamtergebnis der Sondierungen am Ende dem Berliner Landesparteitag vorgelegt werde. «Wir werben dafür, politische Differenzen an den konkreten Inhalten zu diskutieren und die demokratische Entscheidungsfindung im Berliner Landesverband zu respektieren.»

Der Parteivorstand wies Antisemitismusvorwürfe gegen die Partei erneut zurück und betonte zugleich, Sorgen von Jüdinnen und Juden ernst zu nehmen. «Die Linke ist keine antisemitische Partei, und wir lassen weder uns, noch unseren Gliederungen, eine strukturelle Nähe zur organisierten Kriminalität unterstellen», heißt es. «Wo es reale Missstände gibt, arbeitet die Partei diese in den zuständigen Gliederungen der eigenen Partei auf.»

«Umgang mit Antisemitismus nicht von anderen vorschreiben lassen»

Am Freitag war ein Brief bekanntgeworden, in dem rund 120 Linke scharfe Kritik an der Einigung mit Grünen und SPD äußerten. «Die darin enthaltenen Formulierungen übernehmen Narrative einer medialen Hetzkampagne», heißt es in der Stellungnahme.

Die Parteiführung erklärte, in der inhaltlichen Bewertung der Papiere gebe es unterschiedliche Positionen. «Die Papiere geben nicht die Positionen der Partei wieder, sie sind Ergebnis des Aushandlungsprozesses. Wir halten fest, dass wir uns den Umgang mit Antisemitismus nicht von anderen Parteien vorschreiben lassen.»

Aus Sicht des Linken-Vorstands ging der Vereinbarung eine «politische motivierte Kampagne» voraus, «welche zum großen Teil auf Lügen und Unterstellungen, zum Teil aber auch auf dem Ausschlachten von realem Fehlverhalten von Mitgliedern unserer Partei beruhte». Der Parteivorstand begrüße es, dass «trotz aller Widrigkeiten» nun Schritte unternommen würden, um die Vergesellschaftung von Wohnungskonzernen anzugehen und den von den Wählern gewünschten Politikwechsel in die Tat umzusetzen.

Die drei Parteien hatten die Übereinkunft am Donnerstag vorgestellt. Sie bekennen sich zum Schutz jüdischen Lebens, zum Existenzrecht Israels, zu einer Zwei-Staaten-Lösung, die sowohl Israels Sicherheit als auch die Selbstbestimmung der Palästinenser ermögliche. Partei- und Fraktionsmitglieder, die gegen die beschlossenen Grundsätze verstoßen, müssen demnach mit dem Ausschluss rechnen.