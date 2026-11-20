Kuala Lumpur/Ankara (dpa) - Einen Tag nach dem Urteil des Internationalen Gerichtshofs (IGH) im Völkermordverfahren gegen Myanmar hat Malaysia einen Plan zur Umsiedlung von 10.000 Rohingya-Flüchtlingen in die Türkei angekündigt. Das Kabinett in der Hauptstadt Kuala Lumpur habe dem Vorhaben zugestimmt, zitierten malaysische Medien Vizepremierminister Ahmad Zahid Hamidi.

Die Flüchtlinge sollen ein drei- bis sechsmonatiges berufliches Ausbildungsprogramm absolvieren, um dann in der Türkei Arbeit finden zu können. Die Auswahl und Organisation sollen Malaysia und die Türkei gemeinsam mit dem UN-Flüchtlingshilfswerk (UNHCR) koordinieren. «Unsere Zusammenarbeit mit der Türkei kann als Vorbild dafür dienen, wie Länder die Neuansiedlung von Flüchtlingen geordnet, nachhaltig und würdevoll gestalten können», sagte Hamidi.

Das überwiegend muslimische Malaysia beherbergt nach UNHCR-Angaben rund 103.000 registrierte Rohingya-Flüchtlinge. Die tatsächliche Zahl könnte aber Berichten zufolge noch deutlich höher liegen. Der wachsende gesellschaftliche Widerstand gegen die Rohingya setzt die Regierung zunehmend unter Druck, eine dauerhafte Lösung zu finden.

Schwerste Gewalt gegen Minderheit

Die Rohingya gehören in ihrer überwiegend buddhistischen Heimat Myanmar einer muslimischen Minderheit an, der die Staatsbürgerschaft weitgehend verweigert wird. 2017 trieb eine brutale Militäroffensive Hunderttausende von ihnen ins Nachbarland Bangladesch. Auch Malaysia ist ein wichtiges Zufluchtsland für die Rohingya. Bis heute ist die Minderheit laut UN in Myanmar schwerster Gewalt ausgesetzt, darunter Tötungen, Folter, Zwangsrekrutierungen, Zwangsarbeit, willkürliche Festnahmen und Vertreibungen.

Myanmar weist Vorwürfe zurück

Der IGH hatte am Donnerstag geurteilt, dass Myanmar Völkermord an den Rohingya begangen hat. Das höchste Gericht der UN in Den Haag sah es als erwiesen an, dass die Führung des südostasiatischen Landes die Absicht hatte, die muslimische Minderheit auszulöschen. Die Militärführung in Myanmars Hauptstadt Naypyidaw wies die Vorwürfe am Tag danach zurück. Regierungssprecherin Khaing Khaing Soe bezeichnete die Entscheidung als unfair und verwies darauf, dass sechs der 15 Richter gegen die Entscheidung gestimmt hätten.