Berlin (dpa) - Wenn die Tage kürzer werden und die ersten Lichterketten leuchten, verwandeln sich Europas Städte in winterliche Weihnachtswelten. Dabei gibt es ganz besondere Märkte: In Schottland lockt etwa ein spektakuläres Panorama, in den Niederlanden geht es tief unter die Erde und in Finnland wartet der Weihnachtsmann am Polarkreis.

Edinburgh (Schottland): Atemberaubendes Panorama

Ein Riesenrad, Fahrgeschäfte und festlich geschmückte Marktstände vor der Kulisse der historischen Altstadt: Der Weihnachtsmarkt in Edinburgh bietet unterhalb der Burg gelegen besonders abends ein eindrucksvolles Panorama. An rund 70 Ständen gibt es laut Veranstalter bis 3. Januar Kunsthandwerk, Geschenkartikel sowie schottische und europäische Spezialitäten zu sehen. Der Markt ist täglich meist von 10.00 bis 22.00 Uhr geöffnet, mit Ausnahmen um Weihnachten und Silvester. Der Eintritt ist frei, Fahrgeschäfte und Attraktionen kosten extra.

Rovaniemi (Finnland): Weihnachtsmanndorf am Polarkreis

Im finnischen Lappland können Besucher das ganze Jahr über dem Weihnachtsmann begegnen. Im Weihnachtsmanndorf in Rovaniemi, welches sich selbst als Heimatstadt des Weihnachtsmanns versteht, verläuft die Linie des Polarkreises mitten über den zentralen Platz. Im Winter tanzen mit etwas Glück die Nordlichter am Himmel, im Sommer scheint die Mitternachtssonne, und im Herbst leuchten die Wälder in den bunten Farben der «Ruska». Das Santa Claus Office ist vom 30. November bis zum 3. Januar täglich von 8.00 bis 20.00 Uhr geöffnet. Das Weihnachtsmanndorf kann ganzjährig besucht werden.

Valkenburg (Niederlande): Unterirdische Einkaufswelt

Tief unter der Erde können Besucher im niederländischen Valkenburg bis 30. Dezember den Weihnachtsmarkt Fluweelengrot erleben. In jahrhundertealten Mergelhöhlen warten zwischen beleuchteten Felswänden mehr als 60 Stände mit Weihnachtsdekorationen, handwerklichen Produkten und kulinarischen Köstlichkeiten auf Besucher. Der Markt ist bis auf die Weihnachtstage täglich von 11.00 bis 19.00 Uhr, am Wochenende bereits ab 10.00 Uhr geöffnet. Tickets mit reserviertem Zeitfenster gibt es online.

Straßburg (Frankreich): Tradition bis ins 16. Jahrhundert

Seit 1570 gibt es schon den Straßburger Christkindelsmärik. Nach Angaben der Stadt gehört er damit zu den ältesten Weihnachtsmärkten Europas und war lange der einzige Weihnachtsmarkt Frankreichs. Besucher finden in der historischen Altstadt elsässisches Kunsthandwerk, regionale Spezialitäten und Weihnachtsdekoration. Ein Blickfang ist der große Weihnachtsbaum auf dem Place Kléber. Der Markt ist vom 27. November bis zum 24. Dezember geöffnet, in der Regel täglich von 11.30 bis 21.00 Uhr.

Salzburg (Österreich): Weihnachtsstimmung im Weltkulturerbe

Vor der beeindruckenden Kulisse des Salzburger Doms und der Residenz öffnet der Salzburger Christkindlmarkt bis zum 1. Januar seine Pforten. Die Stände stehen mitten im Unesco-Weltkulturerbe Altstadt und bieten Kunsthandwerk, Spielzeug, Holzarbeiten und regionale Schmankerl. Ein Höhepunkt ist die Beleuchtung mit dem eigens entworfenen «Sternenhimmel». Dazu kommen Turmblasen, Chorsingen vor dem Dom sowie Krampus-, Nikolo- und Perchtenauftritte. Der Christkindlmarkt ist je nach Wochentag zwischen 9.00 und 21.00 Uhr geöffnet, an den Weihnachtsfeiertagen und Silvester verkürzt.