Palm Beach (dpa) - Nach der Niederlage seiner Republikaner bei den vergangenen Parlamentswahlen hat US-Präsident Donald Trump die Tür für eine Zusammenarbeit mit den siegreichen Demokraten geöffnet. «Ich habe das Gefühl, dass wir am Ende eine sehr parteiübergreifende Beziehung zu den Demokraten haben werden, in der wir viele verschiedene Dinge im Gesundheitswesen und in vielen anderen Bereichen angehen und umsetzen können», sagte er bei einem Telefonat mit Militärangehörigen.

Trump hatte sie anlässlich des amerikanischen Erntedankfestes Thanksgiving aus seiner Privatresidenz Mar-a-Lago in Florida angerufen.

Zugleich betonte Trump wie bereits häufiger zuletzt, dass er als Präsident ein starkes Vetorecht habe. Zwar sei dies ein mächtiges Instrument, sagte er und führte aus: «Und ich habe nicht vor, zwei Jahre lang alles mit meinem Veto zu blockieren.» Damit dürfte Trump (80) auf die verbleibende Zeit in seiner zweiten Amtszeit anspielen. Per Gesetz darf er kein drittes Mal Präsident werden.

US-Krankenversicherung im Fokus?

Die überraschend offenen Worte Trumps kommen rund zwei Wochen, nachdem der designierte Senator des Bundesstaates Michigan, Abdul El-Sayed, Trump zur Einführung einer allgemeinen Krankenversicherung aufforderte. In einem X-Post waren Entwürfe einer Karte zu sehen, die einer Krankenkassenkarte ähneln. Die goldene Karte wird dabei mit «TrumpCare» betitelt.

Zuletzt hatte das Boulevardblatt «New York Post» Trump mit den Worten zitiert, er werde sich mit El-Sayed treffen. «Er ist ein kluger Kerl», sagte der Republikaner demnach über den linken Politiker. Dieser habe «sehr gute Arbeit» geleistet, sagte Trump weiter, ohne konkret den Grund für das Lob zu nennen. Der Demokrat hatte sich bei den Midterms Anfang November durchgesetzt und wird im Januar neuer Senator des Bundesstaates Michigan.

El-Sayed studierte Medizin an der Columbia University und promovierte an der University of Oxford. Im Anschluss leitete er Gesundheitsbehörden in Detroit. Zu seinen Kernforderungen gehört unter anderem eine allgemeine staatliche Krankenversicherung («Medicare for All»). Denn in den USA gibt es im Gegensatz zu Deutschland keine allgemeine staatliche Krankenversicherung.