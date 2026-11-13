NRW-Wahl 2027: Grüne setzen erneut auf Zugpferd Neubaur

Essen (dpa) - Nordrhein-Westfalens Vize-Ministerpräsidentin Mona Neubaur wird die Grünen als Spitzenkandidatin in die Landtagswahl 2027 führen. Bei einem Landesparteitag in Essen wurde die 49-jährige Wirtschaftsministerin mit rund 85 Prozent von 271 abgegebenen der Stimmen auf Platz 1 der Landesliste gewählt.

Nach Parteiangaben stimmten 230 Delegierte mit Ja, 32 mit Nein, 9 enthielten sich. Gegenkandidaturen gab es nicht.

Vor der Landtagswahl 2022 war Neubaur bei einem Grünen-Landesparteitag mit knapp 82,4 Prozent der Stimmen zur Spitzenkandidatin gekürt worden. Die Landtagswahl im bevölkerungsreichsten Bundesland am 25. April 2027 gilt als eine der wichtigsten Wahlen des kommenden Jahres in Deutschland.

Neubaur erklärt Erfolgsrezept in Wüsts Koalition

Bei der Landtagswahl 2022 hatte Neubaur ihre Partei zu ihrem historisch besten NRW-Landtagswahlergebnis von 18,2 Prozent und anschließend in die erste schwarz-grüne Koalition der Landesgeschichte geführt. Das Bündnis unter Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) wird von beiden Seiten gerne als Regierung auf Augenhöhe hervorgehoben.

In NRW werde anders regiert als in Berlin, unterstrich Neubaur. «Wir sind in dieser Koalition nicht leise geworden. Uns geht es aber eben nicht um Pose, sondern ums Ergebnis - um Wirkung ohne Show.» Pragmatismus bedeute nicht, weniger zu wollen. «Pragmatismus ist, mehr möglich zu machen.»

Insgesamt wollen die Grünen bis zum Sonntag 90 Listen-Plätze wählen. Derzeit stellen sie im Fünf-Parteien-Parlament des Düsseldorfer Landtags 39 Abgeordnete.

In Wählerbefragungen der vergangenen Monate lagen die Grünen in NRW zwischen 15 und 18 Prozent. Der jüngsten Umfrage zufolge müsste Schwarz-Grün mit dem Verlust der Mehrheit rechnen. Wahlumfragen sind allerdings mit Unsicherheiten behaftet.