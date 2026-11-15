Papst feiert Gottesdienst in 3.700 Metern Höhe in den Anden

Cusco (dpa) - Auf seiner Südamerika-Reise hat Papst Leo XIV. auf einer Höhe von 3.700 Metern in Cusco in den peruanischen Anden einen Gottesdienst gefeiert. An der Messe in der alten Inkastätte Saqsaywaman nahmen Zehntausende Menschen teil, von denen viele lange Anreisen auf sich genommen hatten.

Das Oberhaupt der katholischen Kirche hält sich noch bis Montag in Peru auf.

Leo rief in der Messe dazu auf, Traditionen zu behalten und weiterzuverbreiten. «Die Zukunft der Bräuche liegt nicht allein darin, das Ererbte zu bewahren, sondern auch darin, es lebendig weiterzugeben», sagte der Papst. «Jede Generation erhält ein Erbe und hat die Verantwortung, es bereichert und erneuert weiterzugeben, ohne die Scheu, neue Wege zu beschreiten und neue Mittel einzusetzen.»

Nach seiner Krebsoperation vor einem Monat hatte es Bedenken gegeben, dass dem 71-Jährigen die dünne Höhenluft zu schaffen machen könnte. Leo absolvierte die Messe jedoch ohne offensichtliche gesundheitliche Probleme. Nach Angaben der Ärzte ist er nach der Entfernung eines bösartigen Tumors in der Lunge wieder krebsfrei.