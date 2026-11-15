Van der Bellen ruft zu Mitgefühl und Menschlichkeit auf

Berlin (dpa) - Zum deutschen Volkstrauertag hat Österreichs Präsident Alexander Van der Bellen dazu aufgerufen, das menschliche Mitgefühl zu verteidigen und trotz ständiger Bilder von Leid nicht abzustumpfen. Manche, die sich heute als globale Meinungsbildner gefielen, hielten Empathie für eine fundamentale Schwäche der westlichen Zivilisation, sagte Van der Bellen bei der zentralen Gedenkstunde des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge im Bundestag. «Aber Mitgefühl ist keine Schwäche, es ist eine Stärke des Menschen, es ist das Fundament der Humanität.»

Mit Blick auf die Millionen Toten der Weltkriege und die Opfer von Terrorregimen sagte der österreichische Präsident, die nachfolgenden Generationen trügen keine persönliche Schuld an den Verbrechen ihrer Vorfahren. «Aber daraus folgt nicht, dass die Vergangenheit uns nichts angeht. Im Gegenteil, wir sind dafür verantwortlich, was wir aus ihr lernen, welche Haltung wir einnehmen, wie wir Menschen heute beistehen, welcher Zukunft wir den Weg ebnen.»

Van der Bellen rief zu Toleranz und Menschlichkeit auf. «Lassen wir nicht zu, dass unser Zivilisationsfirnis dünner wird.» Man dürfe es nicht zulassen, dass aus Verschiedenheit Verachtung werde und aus Verachtung Gewalt. «Sorgen wir dafür, dass unsere Heimat Europa ein Ort bleibt, an dem Menschen in Frieden, Freiheit und Würde leben können. Nicht nur für uns, sondern für diejenigen, die nach uns kommen.»