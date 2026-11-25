Berlin (dpa) - Anlässlich des Internationalen Tages zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen fordert die Gewerkschaft der Polizei (GdP) mehr Personal und bessere Schutzangebote für Betroffene. «Die Politik muss jetzt dafür sorgen, dass Schutzkonzepte, Beratungsstellen, Frauenhäuser und die Polizei nicht nur auf dem Papier funktionieren, sondern dort ankommen, wo Betroffene Hilfe brauchen», sagte GdP-Chef Jochen Kopelke dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Polizisten stünden bei jedem Einsatz vor einer hochsensiblen und oft gefährlichen Lage. Um Betroffene wirksam schützen zu können, brauche es ausreichend Personal, eine gute Ausbildung, verbindliche Risikobewertungen und schnelle Wege zu Schutz und Unterstützung. «Es ist ein politischer Widerspruch, Schutzrechte zu beschließen, gleichzeitig aber zuzulassen, dass Frauen und ihre Kinder keinen Schutzplatz finden, Beratungsstellen chronisch überlastet sind und Polizei sowie Justiz an ihre Belastungsgrenzen stoßen.»

Deutliche Forderungen aus der Politik

Die frauenpolitische Sprecherin der Linksfraktion, Kathrin Gebel, warnte angesichts der Haushaltskürzungen der schwarz-roten Bundesregierung vor einer weiteren Zunahme der Gewalt gegen Frauen. Die Kürzungen verschärften die wirtschaftliche Abhängigkeit von Frauen. Grünen-Fraktionschefin Britta Haßelmann verlangte neben einer Verschärfung des Strafrechts unter anderem eine vollständige Umsetzung des Gewalthilfegesetzes und einen Ausbau der Frauenhausplätze.

Linken-Parteichef Luigi Pantisano forderte, dass Täter bei häuslicher Gewalt dauerhaft die gemeinsame Wohnung verlassen müssen. Betroffene Frauen sollten laut ihm das Recht erhalten, in der Wohnung zu bleiben und den Mietvertrag zu übernehmen – auch wenn dieser bislang allein auf den Namen des Täters laufe. «Wer Gewalt ausübt, muss die Wohnung verlassen, und nicht die Frau, die Schutz sucht», sagte Pantisano der «Welt».

Fast 200.000 Frauen Opfer häuslicher Gewalt

Im vergangenen Jahr sind deutlich mehr Frauen und Mädchen als Opfer von Straftaten erfasst worden als 2024. Dies geht aus Zahlen des Bundeskriminalamts hervor, die die Bundesregierung veröffentlicht hat. Bei versuchten und vollendeten Tötungsdelikten wurden 2025 insgesamt 1.176 weibliche Opfer erfasst – im Vergleich zu 859 im Jahr davor. Im vergangenen Jahr wurden 342 Frauen und Mädchen tödlich verletzt, davon 209 durch Gewalt in der Partnerschaft oder in der Familie, wie das BKA darlegt. 2024 wurden laut Statistik insgesamt 308 getötete Frauen und Mädchen erfasst.

Die Zahl der weiblichen Opfer häuslicher Gewalt stieg 2025 um 2,8 Prozent auf 197.667. Bei Sexualstraftaten wurden 54.675 Frauen und Mädchen als Opfer registriert – 2,3 Prozent mehr als 2024. Bei sogenannter digitaler Gewalt zeigt die Statistik sogar eine Zunahme von 15,7 Prozent auf 31.221 weibliche Opfer.

Erstmals Schweigemoment im Bundestag

Der 25. November ist seit 1999 der offiziell von den Vereinten Nationen benannte Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen, der sogenannte «Orange Day». 2011 wurde in der Istanbul-Konvention die Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen völkerrechtlich verbindlich vereinbart – sie gilt seit 2018 auch in Deutschland.

Zum «Orange Day» will Bundestagspräsidentin Julia Klöckner (CDU) laut «Bild» in diesem Jahr ein Zeichen setzen: Erstmals soll der Bundestag mit einem offiziellen Schweigemoment an die Opfer von Femiziden erinnern.