Manila (dpa) - Die vielen technischen Störungen in den USA hängen nach Auffassung von Außenminister Marco Rubio nicht miteinander zusammen und sind nicht das Werk ausländischer Akteure. Alles deute darauf hin, dass es sich um separate Vorfälle handele und dass keiner von ihnen das Werk eines böswilligen Akteurs oder eines Cyberkriminellen sei, sagte Rubio auf den Philippinen. «Wir sind nicht das Ziel eines systemischen Angriffs.»

Zuletzt war es in den USA zu einer Häufung technischer Ausfälle und Störungen gekommen, unter anderem bei einem weltweiten Ausfall von Microsoft-Diensten. Am Freitag sorgte eine Technik-Panne bei der US-Flugaufsicht für ein landesweites Startverbot im Luftverkehr - eine äußerst seltene Einschränkung. Am Montag berichtete die Fluggesellschaft United Airlines von technischen Problemen, zudem kam es bei mehreren US-Banken zu Problemen im Online-Banking. Am Dienstag berichtete auch der US-Geheimdienst NSA von technischen Problemen.

Rubio sagte, die US-Bevölkerung müsse sich keine Sorgen über eine mögliche Bedrohung machen. Sollten sich Hinweise auf eine Bedrohung ergeben, werde die Regierung darüber informieren.