Engelskirchen (dpa) - Ein Fahrrad, ein Handy, ein Bastelset: Viele Kinder haben ihre Wunschzettel für Weihnachten längst fertig. Gut fünf Wochen vor Heiligabend sind in der Christkindpostfiliale in Engelskirchen bei Köln bereits mehr als 8.000 Briefe eingetroffen.

Sie kommen von Kindern aus aller Welt, unter anderem aus Indien, Indonesien und China, wie eine Sprecherin der Deutschen Post zur offiziellen Eröffnung mitteilte. Im vergangenen Jahr trudelten in Engelskirchen mehr als 120.000 Briefe aus 48 Ländern ein.

Jeder Brief soll beantwortet werden

Rund 20 Helferinnen und Helfer seien im Einsatz, um die Zuschriften zu lesen und Umschläge zu beschriften. Denn jeder Brief, der bis zum 17. Dezember ankommt, werde beantwortet, verspricht die Post - egal in welcher Sprache. Für zehn Sprachen gebe es vorbereitete Antwortschreiben, bei anderen Sprachen würden die Antworten mittels KI übersetzt.

Die Wünsche der Kinder sind vielfältig. Linus etwa träumt von einem Roller und einem Fernglas. Lydia hätte gern ein Kuscheltier und Aris eine Drohne. Die fünfjährige Flora wünscht sich, dass sie beim Boxen gewinnt.

Auch Weihnachtsmann und der Nikolaus haben eigene Adressen

Oft sind die Briefe liebevoll bemalt und verziert, vor allem jüngere Kinder haben Bilder aus Spielzeugprospekten aufgeklebt. Manche Kinder erzählen dem Christkind auch etwas von sich oder stellen ihm Fragen.

Insgesamt gibt es in Deutschland sieben Weihnachtspostfilialen, in denen laut Post im vergangenen Jahr mehr als eine halbe Million Briefe ankamen. Das Christkind hat außer in Engelskirchen auch noch Adressen in Himmelpforten (Niedersachsen) und Himmelstadt (Bayern).

Wer den Weihnachtsmann bevorzugt, schreibt nach Himmelpfort (Brandenburg) oder Himmelsthür (Niedersachsen). Der Nikolaus antwortet aus Nikolausdorf (Niedersachsen) oder St. Nikolaus (Saarland).