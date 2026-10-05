Steinmeier würdigt Einsatz für Demokratie und Zusammenhalt

Berlin (dpa) - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat 21 Menschen mit dem Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland ausgezeichnet. Anlass ist der Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober. Unter den zwölf Frauen und neun Männern erhielten prominente Persönlichkeiten wie die Sängerin Nana Mouskouri, der Jazz-Trompeter Till Brönner, der Historiker Herfried Münkler und der Schriftsteller und Orientalist Navid Kermani das Bundesverdienstkreuz.

«Was alle eint, die heute ausgezeichnet werden: Auf ihre je besondere Weise tragen sie seit langem dazu bei, dass die Demokratie in unserem Land lebendig werden konnte, lebendig ist und lebendig bleibt», sagte Steinmeier bei der Verleihung. Die Geehrten hätten sich durch ihr Engagement für die Gesellschaft und das Gemeinwohl verdient gemacht.

Ein Orden zum Geburtstag

Als Duo wurde der Holocaust-Überlebenden Tova Friedman und ihrem Enkel Aron Goodman der Verdienstorden verliehen. Auf einem eigenen TikTok-Kanal informieren die beiden über ihre Geschichte, das Verbrechen der Schoah und das Judentum. Friedman widmete die Auszeichnung den Opfern des Holocaust. «Ich teile diese Auszeichnung mit den 6 Millionen unschuldig ermordeten Männern, Frauen und Kindern», sagte sie. Sie wolle, dass diese Menschen wüssten, «dass wir nicht vergessen werden».

Für einen persönlichen Moment sorgte Steinmeier bei der Ehrung von Aron Goodman: Der Bundespräsident wies darauf hin, dass der Enkel Geburtstag habe und löste damit einen zusätzlichen Applaus der Anwesenden aus.

Mouskouri bedankt sich bei ihren Zuhörern

Nana Mouskouri (91) erlebte als Kind die Besatzung Griechenlands durch die deutsche Wehrmacht. 1961 kam sie nach Deutschland. Mit dem Welthit «Weiße Rosen aus Athen» gelang ihr Anfang der 1960er Jahre der internationale Durchbruch. «Wirklich, alles hat begonnen hier in Deutschland. So, vielen Dank für Sie alle, dass Sie meine Stimme gehört haben», sagte Mouskouri nach der Verleihung des Ordens.

Steinmeier würdigte die gebürtige Griechin jedoch nicht nur für ihr künstlerisches Wirken. Mouskouri war 1993 Unicef-Botschafterin und gehörte von 1994 bis 1999 als Abgeordnete der konservativen griechischen Partei Nea Dimokratia dem Europaparlament an.

Auszeichnung auch für Kulturschaffende und Publizisten

Zu den weiteren Geehrten gehören die frühere ARD-London-Korrespondentin Annette Dittert, die Publizistin Marina Weisband, der frühere CDU-Politiker Ruprecht Polenz, der ehemalige SPD-Bundestagsabgeordnete Karamba Diaby und die Bundesbeauftragte für die Opfer der SED-Diktatur, Evelyn Zupke.

Der Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland ist die höchste staatliche Auszeichnung für Verdienste um das Gemeinwohl. Er wird unter anderem für politisches, wirtschaftlich-soziales und kulturelles Engagement verliehen.

«Sie stärken, was uns verbindet», sagte Steinmeier über die Ausgezeichneten.