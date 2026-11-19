Seoul (dpa) - In Südkorea haben über 550.000 Schüler des Landes den wohl wichtigsten Test ihres Lebens absolviert: Die Hochschul-Aufnahmeprüfung, im Koreanischen «Suneung» genannt, entscheidet in der bildungsorientierten und extrem kompetitiven Gesellschaft über die Zukunft eines jeden Bewohners. Wer es dank eines exzellenten Testergebnisses auf die angesehensten Universitäten in der Hauptstadt Seoul schafft, hat später bessere Chancen auf dem Arbeits- und Heiratsmarkt und genießt auch sozial ein höheres Ansehen.

Während der fast neunstündigen Prüfung befindet sich Südkorea jedes Jahr wieder im Ausnahmezustand. Die U-Bahn in Seoul hat ihre Züge für den Morgenverkehr aufgestockt, damit die Schüler rechtzeitig zum Examen kommen. Auch die Börse in der Hauptstadt hat ihren Handelsstart um eine Stunde verschoben, um den Morgenverkehr zu entzerren.

Rücksicht auf Prüfung auch im Flugverkehr

Während des Hörverständnisteils der Englischprüfung wurden laut Angaben Südkoreas amtlicher Nachrichtenagentur Yonhap für 35 Minuten sämtliche Starts und Landungen von Flugzeugen untersagt, um die Geräuschkulisse zu minimieren. Flugzeuge, die sich bereits in der Luft befanden, mussten eine Flughöhe von mindestens drei Kilometern einhalten.

Dieses Jahr ist die Hochschul-Aufnahmeprüfung von Ängsten um Betrugsversuchen mit Hilfe von sogenannten Smart Glasses und KI-Software überschattet worden. Die Debatte wurde angeheizt, nachdem am Sonntag der landesweit Prüfungsbeste beim staatlichen Steuerberaterexamen gestanden hatte, mit einer Miniaturkamera, Künstlicher Intelligenz und einem Smartphone betrogen zu haben. Der Fall hatte in der Öffentlichkeit für so massive Empörung gesorgt, dass daraufhin auch Präsident Lee Jae Myung ein Null-Toleranz-Vorgehen gefordert hatte.

«Wir werden Betrugsversuche, die anderen ihre Chancen rauben und jenes Vertrauen untergraben, das unsere Gesellschaft aufgebaut hat, konsequent unterbinden», schrieb Lee auf der Online-Plattform X: «Auch nach Ende der Prüfung werden wir Betrugsfällen bis zum Schluss nachgehen und die Verantwortlichen zur Rechenschaft ziehen.»

Warnton enttarnte mitgebrachte Handys

Zu den Maßnahmen gehört, dass vor dem Test sämtliche Brillen der Prüflinge kontrolliert wurden, um versteckte Kameras aufzuspüren. Laut Bildungsministerium wurden die Knöpfe an den Kleidungsstücken der Schüler abgeklebt, um den Einsatz von Miniaturkameras zu verhindern.

Um sicherzustellen, dass keine Smartphones in die Testzentren mitgebracht wurden, verschickte die Regierung im Laufe des Tages zwei Notfall-SMS an praktisch alle Mobiltelefone des Landes, die auch dann einen lauten Signalton auslösen, wenn die Geräte stummgeschaltet sind. Auf diesem Wege wurden laut Yonhap 22 Prüflinge enttarnt, die ihre Handys mitgebracht hatten.

Wer beim Schummeln ertappt wird, soll nach Regierungsangaben für zehn Jahre von einer erneuten Prüfungsteilnahme ausgeschlossen werden. Hinweise auf Betrug werden mit umgerechnet knapp 70.000 Euro belohnt.

Südkoreas Schüler leiden unter hoher psychischer Belastung

Der extreme Leistungsdruck im südkoreanischen Bildungssystem führt zwar dazu, dass die Schüler des Landes bei der Pisa-Studie regelmäßig Spitzenplätze belegen. Gleichzeitig sind auch die Schattenseiten des enormen Wettbewerbs offensichtlich: Laut Regierungsdaten haben südkoreanische Eltern im Vorjahr umgerechnet fast 19 Milliarden Euro für Nachhilfe und weitere Privatbildung ihrer Kinder ausgegeben.

Laut einer aktuellen Studie des staatlich finanzierten «National Youth Policy Institute» schlafen über 27 Prozent aller Oberschüler im Schnitt weniger als fünf Stunden pro Nacht. Auch bei den Suizidraten unter Jugendlichen zählt Südkorea seit Jahren zu den traurigen Spitzenreitern. Als einer der Gründe wird von Experten die hohe psychische Belastung aufgrund des rigiden Leistungsdrucks genannt.