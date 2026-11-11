Todesfall auf Kreuzfahrtschiff: Mann wegen Mordes angeklagt

Galveston (dpa) - Im Zusammenhang mit dem Tod einer Frau an Bord eines Kreuzfahrtschiffs ist ein Mann im US-Bundesstaat Texas wegen Mordes angeklagt worden. Dem 48-Jährigen wird vorgeworfen, am 8. November eine Passagierin auf dem Schiff «MSC Seascape» mehrfach geschlagen und anschließend erwürgt zu haben, wie die zuständige Staatsanwaltschaft in Texas mitteilte.

Der mutmaßlichen Tat sei ein Streit beim Abendessen vorausgegangen, hieß es. Die Staatsanwaltschaft machte keine Angaben darüber, in welcher Beziehung die Frau und der Mann zueinander standen. Sie hätten aber auf dem Schiff in einer gemeinsamen Kabine gewohnt und diese nach dem Abendessen kurz nacheinander betreten.

Reinigungskraft sieht Blut an den Händen des Mannes

Gegen 21 Uhr habe eine Reinigungskraft an die Tür geklopft und mit dem 48-Jährigen gesprochen. Dabei habe sie die Frau reglos und mit dem Gesicht nach unten auf dem Boden liegen sehen. Außerdem habe sie Blut an den Händen und der Kleidung des Mannes bemerkt. Daraufhin habe sie das Personal alarmiert. Es seien keine weiteren Personen beim Betreten oder Verlassen des Zimmers beobachtet worden.

Das Schiff habe am Montag in Galveston im Bundesstaat Texas angelegt, hatte die US-Bundespolizei FBI zuvor mitgeteilt. Dort sei der Mann festgenommen worden. Laut Staatsanwaltschaft drohen dem 48-Jährigen im Fall einer Verurteilung eine lebenslange Freiheitsstrafe sowie eine mögliche Geldstrafe von bis zu 250.000 US-Dollar (knapp 225.000 Euro).

Die «MSC Seascape» kann nach Betreiberangaben bis zu 5.900 Passagiere befördern und hat mehr als 2.200 Kabinen.