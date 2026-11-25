Los Angeles/Lakeland (dpa) - Der Vater von Herzogin Meghan, Thomas Markle, ist in Los Angeles wegen des mutmaßlichen Besitzes kinderpornografischen Materials in zwei Fällen formell angeklagt worden. Das entschied eine sogenannte Grand Jury. Eine solche Gruppe von Geschworenen entscheidet aufgrund von Beweismitteln der Staatsanwaltschaft, ob in einem Fall Anklage erhoben werden kann.

Der im US-Bundesstaat Kalifornien zuständige Staatsanwalt Bill Essayli erklärte, im Falle eines Schuldspruchs in beiden Anklagepunkten drohe dem 82-Jährigen eine Höchststrafe von bis zu 40 Jahren. Markle soll in den nächsten Wochen in Los Angeles zur Anklageverlesung erscheinen, führte Essayli weiter aus.

Markle, der zuletzt in einer Senioreneinrichtung in Florida lebte, war Anfang November in Florida festgenommen worden. Er befindet sich dort in Untersuchungshaft. Er hat sämtliche Vorwürfe zurückgewiesen.

Laut der Anklage soll Markle unter anderem kinderpornografische Fotonegative besessen haben, darunter auch von einem Kind, das jünger als zwölf Jahre war. Ermittler waren demnach informiert worden, dass der 82-Jährige entsprechendes Material auf den Philippinen und in zwei Lagerräumen in Los Angeles aufbewahrte, woraufhin es zu Durchsuchungen kam.

Belastendes Material auch auf den Philippinen gefunden

Vorige Woche hatten auch die philippinischen Behörden Anzeige gegen den entfremdeten Vater von Herzogin Meghan erstattet. Markle werden dort zwei Fälle der mutmaßlichen Verbreitung, des Verkaufs oder Exports von Darstellungen sexuellen Kindesmissbrauchs sowie ein Fall des Besitzes solchen Materials vorgeworfen.

Die Ermittlungen waren ins Rollen gekommen, nachdem Markles Sohn Thomas Markle Jr. im Oktober den philippinischen Behörden vier Kisten mit Computern, Mobiltelefonen, Festplatten und alten Videokassetten übergeben hatte. Die Datenträger soll er im früheren Haus seines Vaters in der Provinz Cebu etwa 600 Kilometer südlich der Hauptstadt Manila gefunden haben.

Funkstille zwischen Meghan und Vater

Meghan (45) hatte sich nach Bekanntwerden der Berichte «zutiefst bestürzt» gezeigt. Sie sei bereits 2018 von britischen Sicherheitsbehörden über «beunruhigende und verstörende Vorwürfe» gegen ihren Vater informiert worden, hatte die Frau von Prinz Harry Ende Oktober mitgeteilt.

Sie hat seit langem ein schwieriges Verhältnis zu ihrem Vater. Thomas Markle war 2018 nicht zur Hochzeit seiner Tochter in Großbritannien gereist. Stattdessen hatte ihr Schwiegervater, der damalige Thronfolger Charles, Meghan zum Altar geführt.