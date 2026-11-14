Mehrere Flüge aus Frankfurt in die USA gestrichen

Frankfurt/Main (dpa) - Die Folgen des zwischenzeitlichen Startverbots für Flüge in den Vereinigten Staaten sollen für Verbindungen vom größten deutschen Flughafen in Richtung USA zunächst überschaubar bleiben. Bislang seien vier für heute geplante Flüge von Frankfurt in die USA gestrichen worden, sagte eine Sprecherin des dortigen Flughafens der Deutschen Presse-Agentur.

«Aber ansonsten sieht es soweit ganz gut aus», fügte die Sprecherin hinzu. «Dafür haben wir heute Nacht was getan und hart gearbeitet.» Im Flugplan könne es sich heute dennoch etwas ballen.

Am Freitagabend seien drei Maschinen, die eigentlich in die USA hätte fliegen sollen, zurück nach Deutschland umgeleitet worden. Vier Flüge aus den USA nach Frankfurt wurden demnach gestrichen, weshalb diese vier Maschinen nun heute nicht aus der Main-Metropole zurück Richtung USA fliegen können.

Stundenlanges Chaos in den USA

Als Reaktion auf die Lage in den USA wurden in der Nacht sämtliche Flüge aus Europa in die Vereinigten Staaten bis auf weiteres ausgesetzt, wobei die direkten Folgen wegen des Nachtflugverbots vielerorts ohnehin zunächst erstmal überschaubar blieben. Am frühen Morgen nahm die europäische Luftsicherheitsbehörde Eurocontrol den Hinweis zum Startverbot wieder von ihrer Webseite und forderte Fluggesellschaften dazu auf, Verspätungshinweise für Maschinen herauszugeben, die zunächst nicht starten können.

In den USA waren rund vier Stunden lang keine Starts für Inlandsflüge erlaubt. Laut Verkehrsminister Sean Duffy war Instabilität im Funk- und Radarsystem die Ursache dafür. Zumindest einige Flugzeuge nach Übersee durften laut Medien und Augenzeugen indes abheben.