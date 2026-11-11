Von der Leyen will Europa zum ersten Strom-Kontinent machen

Antalya (dpa) - EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen will Europa zum ersten klimaneutralen und strombetriebenen Kontinent machen. Schon jetzt stammten mehr als 70 Prozent des europäischen Stroms aus sauberen Energien und es werde noch mehr, sagte sie auf dem «Leader's Summit» der UN-Klimakonferenz mit Dutzenden Staats- und Regierungschefs im türkischen Antalya.

Ziel der EU ist es nach ihren Worten, den Anteil des Stroms am Endenergieverbrauch bis 2040 auf 46 Prozent zu verdoppeln. Gemeint ist die Energie, die etwa beim Heizen, Autofahren oder zu Hause aus der Steckdose genutzt wird.

Das auf der COP31 von der türkischen Präsidentschaft ausgegebene Ziel, schon bis 2035 weltweit 35 Prozent des Endenergieverbrauchs durch Strom zu decken, unterstütze sie, sagte von der Leyen. «Und ich fordere andere auf, sich anzuschließen.» Laut der Internationalen Energieagentur IEA stünden geringere Kosten durch Kraftstoffimporte und niedrigere Energierechnungen für Verbraucher in Aussicht sowie weniger Emissionen und höhere Energiesicherheit.

«Sommer der Wahrheit» in der Klimakrise

Mit Blick auf die Klimakrise sprach die EU-Kommissionschefin von einem «Sommer der Wahrheit», mit Überschwemmungen in Nepal und Dürren von Sudan bis nach Zentralamerika. «Und in Europa hatten wir eines der schlimmsten Waldbrandjahre, an die wir zurückdenken können.»

Es müsse erheblich mehr getan werden beim Klimaschutz – Europa werde seinen Beitrag leisten. Bis 2030 senke Europa seine Emissionen im Vergleich zu 1990 um mehr als die Hälfte und habe die Weichen gestellt, sie bis 2040 um 90 Prozent zu senken, sagte sie.

Auf der zweiwöchigen Weltklimakonferenz mit mehr als 90.000 Teilnehmern beraten Vertreter aus mehr als 190 Staaten über die Eindämmung der Klimakrise und Finanzhilfen für arme Länder, von denen viele besonders unter den fatalen Folgen leiden. Dazu zählen je nach Region heftigere und häufigere Hitzewellen, Dürren, Waldbrände sowie Unwetter und Überschwemmungen.