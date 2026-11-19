Berlin (dpa) - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) empfängt heute etwa 30 Staats- und Regierungschefs der sogenannten Koalition der Willigen zu einem großen Ukraine-Gipfel im Kanzleramt. Die Verbündeten der Ukraine wollen dem Land ihre anhaltende Unterstützung im Abwehrkampf gegen die russischen Angreifer zusichern, sich aber auch zu den laufenden Verhandlungen über ein Ende des Kriegs abstimmen. Es ist eines der größten Gipfeltreffen der vergangenen Jahrzehnte in Deutschland. Und es hängt mit einem anderen Gipfel 9.000 Kilometer östlich von Berlin zusammen.

Was ist die Koalition der Willigen?

Die Koalition der Willigen wurde Anfang 2025 zur Unterstützung der Ukraine gegründet. Heute gehören ihr fast 40 Länder von Japan über Polen bis Kanada an, die der Ukraine Waffen für den Abwehrkampf gegen Russland liefern oder ihr humanitär oder finanziell helfen.

Im Dezember 2025 beschloss die Gruppe die Bildung einer multinationalen Truppe zur Absicherung eines möglichen Waffenstillstands zwischen der Ukraine und Russland. Ein erstes Manöver mit rund 2.800 Soldaten aus elf Ländern findet derzeit in Polen, im Luftraum über Rumänien und im westlichen Schwarzen Meer unter Beteiligung der Bundeswehr statt.

Wer nimmt an dem Gipfel teil?

Gastgeber sind neben Merz Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und der britische Premierminister Andy Burnham. Insgesamt werden 37 Länder vertreten sein, die meisten mit ihren Staats- und Regierungschefs. Aus der Ukraine wird Präsident Wolodymyr Selenskyj erwartet, der erst vor gut zwei Wochen in der deutschen Hauptstadt war.

Aus den USA reisen die US-Unterhändler Steve Witkoff und Jared Kushner an, die Vermittler in den direkten Gesprächen zwischen der Ukraine und Russland sind, die vergangene Woche in Abu Dhabi nach längerer Pause wieder aufgenommen wurden.

Was sind die Themen der Beratungen?

Das Treffen steht unter dem Motto: «Gemeinsam für Frieden in der Ukraine und europäische Sicherheit». Die deutschen Gastgeber nennen drei Themen, die im Mittelpunkt stehen sollen:

Hilfe: Im Team Merz hofft man auf ein Bekenntnis zur finanziellen Unterstützung der Ukraine im kommenden Jahr. Dabei gibt es seitens der EU derzeit eine Lücke von 45 Milliarden Euro, zu deren Schließung die EU-Kommission einen Vorschlag vorgelegt hat. Vier Länder erteilen einer Beteiligung bisher aber eine Absage.

Verhandlungen: Die Europäer wollen künftig bei den Verhandlungen zwischen der Ukraine und Russland mit am Tisch sitzen. Die USA und die Ukraine unterstützen das, Russland sendet widersprüchliche Signale.

Sicherheitsgarantien: Die Koalition will der Ukraine Sicherheitsgarantien geben - unter anderem mit der multinationalen Truppe. Die genaue Ausgestaltung ist aber unklar.

Wie läuft der Gipfel ab?

Vorgeschaltet ist ein Treffen der sogenannten E3 - Merz, Macron und Burnham - mit Selenskyj (13.30 Uhr). Die E3-Staaten begleiten zusammen mit Italien, Polen und den EU-Institutionen auf europäischer Seite die Verhandlungen zwischen der Ukraine und Russland. Anschließend (ab 14.00 Uhr) treffen die anderen Vertreter zur eigentlichen Sitzung der Koalition der Willigen im ersten Stock des Kanzleramts ein. Danach (gegen 17.15 Uhr) werden Merz, Macron, Burnham, Selenskyj, Witkoff und Kushner eine gemeinsame Pressekonferenz geben.

Was haben die Gipfel in Berlin und Shenzhen miteinander zu tun?

Wenn die Koalition am Nachmittag in Berlin zusammenkommt, wird ein anderer Gipfel im chinesischen Shenzhen bereits mehrere Stunden vorüber sein. Dort wollten sich am frühen Morgen deutscher Zeit US-Präsident Donald Trump, Chinas Staatsoberhaupt Xi Jinping und Kremlchef Wladimir Putin treffen, um sich über eine Verkleinerung des weltweiten Atomwaffenarsenals zu unterhalten - aber vielleicht auch über die Ukraine.

Präsident Selenskyj hat bereits vor einem «zweiten Jalta» gewarnt. Damit meint er die Konferenz von Jalta auf der Schwarzmeer-Halbinsel Krim 1945, bei der die Siegermächte über eine Neugestaltung Europas nach dem Zweiten Weltkrieg entschieden.

Dass die Ukraine-Verbündeten sich nur wenige Stunden nach dem Gipfel in Shenzhen in Berlin treffen, ist kein Zufall. Durch das Timing wolle man sich die Möglichkeit schaffen, «schnell und gemeinsam und gut vorbereitet» auf Shenzhen zu reagieren, heißt es aus deutschen Regierungskreisen.

Welches Präsent hat der Kanzler für seine Gäste parat?

Alle Teilnehmer sollen von Merz «ein kleines Bröckchen» von der Mauer bekommen, die Berlin 28 Jahre lang geteilt hat. Die Botschaft des Kanzlers: Der Fall der Mauer habe gezeigt, was möglich ist, wenn man geschlossen und entschlossen auftrete.

Merz knüpft damit an eine Rede an, die Selenskyj im März 2022 nur wenige Wochen nach der russischen Invasion im Bundestag hielt. «Es ist eine Mauer mitten in Europa zwischen Freiheit und Unfreiheit. Und diese Mauer wird größer mit jeder Bombe, die auf die Ukraine fällt, mit jeder nicht getroffenen Entscheidung», sagte er mit Blick auf die damals noch recht spärliche deutsche Unterstützung für die Ukraine. Er wendete sich dann direkt an den damaligen Kanzler Olaf Scholz (SPD): «Lieber Herr Bundeskanzler Scholz, zerstören Sie diese Mauer. Geben Sie Deutschland die Führungsrolle, die Deutschland verdient.»

Selenskyj zitierte damit den damaligen US-Präsidenten Ronald Reagan, der 1987 bei einem Berlin-Besuch vom sowjetischen Staatschef Michail Gorbatschow gefordert hatte, die Berliner Mauer niederzureißen. Selenskyjs Appell wirkte: Heute ist Deutschland der wichtigste Unterstützer der Ukraine.