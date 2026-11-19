Frankfurt (dpa) - Auch heute müssen sich die Menschen in Deutschland vielerorts auf regnerisches Herbstwetter einstellen. Vor allem im Westen und Südwesten soll es bereits in den Morgenstunden teils kräftiger regnen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Der Regen zieht demnach von West nach Ost, nur im Norden von Schleswig-Holstein soll es den Angaben zufolge meist trocken bleiben.

Im Tagesverlauf erwarten die Meteorologen in der Mitte und im Süden von Westen her auflockernde Bewölkung mit Schauern und einzelnen Gewittern. Die Höchstwerte liegen im Norden bei 4 bis 8 Grad, sonst bei 8 bis 14 Grad. Vor allem in der Südhälfte weht laut DWD zudem ein teils frischer Südwestwind, teils mit stürmischen Böen. Im höheren Bergland muss mit schweren Sturmböen gerechnet werden. In der Nacht auf Freitag kann es örtlich glatt werden.

Am Tag soll es am Freitag in der Nordhälfte Deutschlands laut Wetterdienst zeitweise heiter und meist trocken bleiben. Nur an der Küste sind demnach einzelne Schauer möglich. Die Menschen in der Mitte und im Süden müssen sich dagegen auf länger anhaltenden, teils kräftigen Regen einstellen. Die Höchstwerte liegen zwischen 5 Grad im Norden und 13 Grad am Oberrhein.