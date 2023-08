Rauchen im Auto: Die Auswirkungen für euch und euer Baby

Warum nicht im Auto rauchen?

Ist es erlaubt im Auto zu rauchen?

Aus rechtlicher Sicht gibt es bei uns in Deutschland kein Verbot für das Rauchen am Steuer. Auch mitfahrende Kinder schränken diese Freiheit nicht ein. Kinderarzt Dominik Ewald drängt dazu, dass der Bundesstaat es Ländern wie Italien, Österreich, Frankreich oder Griechenland nachmacht. In diesen Staaten gibt es Rauchverbote am Steuer in verschiedenen Ausprägungen. Gegenüber des BR hat Dominik Ewald seine Erkenntnis über die Schadstoffbelastung für Kinder am Wickeltisch geteilt. Bei rauchenden Eltern sind hier ernstzunehmende, gesundheitliche Differenzen zu erkennen. Ein Verbot im Straßenverkehr sei also überfällig. Es gibt schon erste Gesetzesentwürfe von verschiedenen Bundesländern. Mediziner sind jedoch fassungslos darüber, dass sich bundesweit nichts weiter in diese Richtung entwickelt.