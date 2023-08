Nach 1 Tag, nach 1 Monat: Was passiert nach dem Rauchen aufhören

Gesundheitsreisen mit Zuschuss der Krankenkasse: Wie geht's? Gefällt mir Merken Teilen

Immer mehr Menschen suchen nach Möglichkeiten, ihre körperliche und geistige Gesundheit zu verbessern. In diesem Zusammenhang bieten sich Gesundheitsreisen sehr an. Doch was viele nicht wissen: Unter bestimmten Voraussetzungen ist es möglich, finanzielle Unterstützung von der Krankenkasse für solche Reisen zu erhalten. Wie das funktioniert, lest ihr hier.