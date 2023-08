Ständig schwirren sie um Lebensmittel herum: Fruchtfliegen! Dabei sind sie nicht nur lästig, sondern können auch Krankheitserreger und Bakterien übertragen... Fruchtfliegen gelten laut dem Deutschen Schädlingsbekämpfer-Verband e.V. (DSV) daher auch als Hygieneschädlinge und sollten dementsprechend bekämpft werden.



Fruchtfliegen bekämpfen ist gar nicht so einfach

... denn kaum sind die Biester einmal weg, kommen sie häufig in kürzester Zeit wieder! Woran das liegt? An ihren Eiern! Denn diese sind für das Auge nicht sichtbar, können sich aber auf gekauftem Obst oder Gemüse aus dem Supermarkt befinden. In der warmen Jahreszeit schlüpfen die Fruchtfliegen etappenweise aus. Sind sie einmal in der Wohnung, ist es meistens ein Kampf, sie wieder loszuwerden. Außer natürlich, man hat die ANTENNE BAYERN Fruchtfliegen-Tipps.



Wie wird man Fruchtfliegen dauerhaft los?

Bei gekauftem Obst und Gemüse ist es ratsam, dieses gründlich abzuwaschen oder kurz in ein Essigbad zu legen, um mögliche Fruchtfliegen-Eier zu entfernen.

ist es ratsam, dieses gründlich abzuwaschen oder kurz in ein Essigbad zu legen, um mögliche Fruchtfliegen-Eier zu entfernen. Auch der Aufbewahrungsort sollte regelmäßig alle zwei oder drei Tage gereinigt werden - am besten also die Obst- und Gemüseschale regelmäßig wechseln.

sollte regelmäßig alle zwei oder drei Tage gereinigt werden - am besten also die Obst- und Gemüseschale regelmäßig wechseln. Außerdem sollte sich der Bioabfall nicht in der Wohnung befinden und gut verschlossen sein. Sonst finden Fruchtfliegen wieder zurück in die Wohnung. Um das zu vermeiden, sämtliche Lebensmittel vor dem Entsorgen am besten in Zeitungspapier einwickeln - dieses verrottet ebenfalls und hält die Schädlinge fern.

nicht in der Wohnung befinden und gut verschlossen sein. Sonst finden Fruchtfliegen wieder zurück in die Wohnung. Um das zu vermeiden, sämtliche Lebensmittel vor dem Entsorgen am besten in Zeitungspapier einwickeln - dieses verrottet ebenfalls und hält die Schädlinge fern. Eine weitere Quelle, die Fruchtfliegen magisch anzieht, sind Verpackungen von Joghurt, geliefertem Essen oder Brotaufstrichen, in denen oft noch kleine Lebensmittelreste vorhanden sind, an denen sich die Insekten bedienen können. Der Restmüll sollte daher ebenfalls regelmäßig in den Mülltonnen vor dem Haus entsorgt und die Mülleimer entsprechend oft gereinigt werden.

von Joghurt, geliefertem Essen oder Brotaufstrichen, in denen oft noch vorhanden sind, an denen sich die Insekten bedienen können. Der Restmüll sollte daher ebenfalls regelmäßig in den Mülltonnen vor dem Haus entsorgt und die Mülleimer entsprechend oft gereinigt werden. Aber auch Pflanzen sind bei Fruchtfliegen beliebt - in deren Erde legen sie besonders gerne ihre Eier ab. Frisch gekaufte Topfpflanzen daher unbedingt sofort umtopfen und dabei frische Erde aus dem Gartencenter verwenden!

sind bei Fruchtfliegen beliebt - in deren Erde legen sie besonders gerne ihre Eier ab. Frisch gekaufte Topfpflanzen daher unbedingt sofort umtopfen und dabei frische Erde aus dem Gartencenter verwenden! Und woran viele nicht denken: auch die Fensterbank kann Fruchtfliegen anlocken! Denn Vögel sitzen nicht nur in Bäumen und auf Zäunen, teilweise halten sie sich auch auf der Fensterbank auf. Nicht selten lassen sie dann hier etwas Kot zurück. Und den wiederum - auch wenn es eklig klingt - mögen Fruchtfliegen ebenfalls gern. Die Fensterbänke der Wohnung sollten daher am besten regelmäßig geputzt werden, damit die Biester nicht durch das geöffnete Fenster in die Wohnung gelangen können ...

Wie kann man Fruchtfliegen vorbeugen?

Um es gar nicht erst soweit kommen zu lassen, gibt es einige Tricks, mit denen man einem Fruchtfliegen-Befall vorbeugen kann:

Fliegenhaube : Die kann man für wenig Geld im Drogerie- oder Supermarkt kaufen und dann einfach über die Obstschale stellen.

: Die kann man für wenig Geld im Drogerie- oder Supermarkt kaufen und dann einfach über die Obstschale stellen. Abwaschen : Damit die Eier der Fruchtfliegen nicht in der eigenen Küche schlüpfen, sollte man das Obst nach dem Einkaufen einmal abwaschen.

: Damit die Eier der Fruchtfliegen nicht in der eigenen Küche schlüpfen, sollte man das Obst nach dem Einkaufen einmal abwaschen. Müll rausbringen: Das klingt zwar banal, ist aber entscheiden bei der Fruchtfliegen-Bekämpfung.

Wie kommen Fruchtfliegen überhaupt in die Wohnung?

Der ein oder andere mag vielleicht denken, dass Fruchtfliegen vor allem in schmutzigeren Wohnungen zum Problem werden. Tatsächlich haben die kleinen Tierchen aber nichts mit mangelnder Hygiene zu tun. Sie kommen entweder während ihrer Nahrungssuche einfach durchs geöffnete Fenster rein oder man bringt sie selbst mit. Denn: Oft haben die Fruchtfliegen-Weibchen ihre Eier schon im Supermarkt auf das Obst gelegt. Wir bringen die Brut also beim Einkaufen praktisch mit nach Hause und wenn die Fliegen-Babys nach einiger Zeit schlüpfen, hat man auf einmal einen ganzen Fruchtfliegen-Schwarm in der Küche.

Diese Fallen helfen gegen Fruchtfliegen:

Die harmlosere Falle:

Es gibt auch eine Möglichkeit, die Fliegen loszuwerden, ohne sie direkt zu töten. Dafür muss man einfach ein Stück Obst oder ein Stück Schale in eine Plastiktüte tun. Das Obst bzw. die Schale funktioniert hier als Lockmittel und hat man genug Fliegen eingefangen, schließt man die Tüte und lässt die Fliegen draußen wieder raus.

Die weniger harmlose Falle: