Ab Ende Juli gehen die Insekten vermehrt auf Nahrungssuche und machen auch vor Eis, Kuchen, Marmelade und sogar Würstchen nicht Halt. Damit ihr möglichst stress- und stichfrei durch diesen Sommer kommt, hier ein paar Tipps:

10 Tipps um Wespen fernzuhalten

1. Ruhe bewahren

Das ist wohl der wichtigste und grundlegende Tipp, sollte euch eine Wespe zu nahe kommen und sich an euren Speisen oder Getränken zu schaffen machen. Man sollte auf keinen Fall nach den Insekten schlagen, da sie sonst noch unruhiger und aggressiver werden. Stattdessen versuchen, die Tiere langsam wegzuschieben.

2. Kaffeepulver verbrennen

Das ist eine Möglichkeit, Wespen zu ärgern und ihnen den Aufenthalt in eurer Küche oder auf eurem Balkon so ungemütlich wie möglich zu machen, so die Paul Schrader GmbH & Co. KG. Der Rauch stört die Insekten und sie ziehen sich zurück.

3. Aufgeschnittene Lebensmittel

Neben Rauch stören sich Wepsen auch an einigen Gerüchen bestimmter Lebensmittel. Dazu gehören Basilikum, Knoblauch, Zitronen und Duftnelken, so ökotest. Schneidet ihr diese Nahrungsmittel auf und breitet sie aus, ist die Chance sehr hoch, dass die Wespen verduften.



4. Auf Parfüm verzichten

Ein gut-riechendes Duftwässerchen bezirzt nicht nur so manchen Mitmenschen, auch Wespen werden davon im Zweifel angezogen. Also am besten das Parfüm auch mal weglassen, schreibt das OBI-Magazin.

5. Ein Teller zur Ablenkung

Gerade beim Essen ist es hilfreich und einfach umzusetzen, einen extra Teller mit Süßem zur Ablenkung aufzustellen. Darauf können Essensreste oder Schalen von Früchten gelegt werden, rät das ZDF. Im Optimalfall bedienen sich die Wespen an diesem Menü und lassen euch in Ruhe.

6. Wasserzerstäuber

Bei weitem der hilfreichste Tipp ist, eine Sprühflasche - wie einen Wasserzerstäuber - zur Hilfe zu nehmen. Das bestätigen auch die Experten vom Landesbund für Vogelschutz. Einfach Leitungswasser einfüllen und aus etwas Entfernung über die Wespen sprühen (NICHT direkt ansprühen!). Das signalisiert den Insekten, dass es regnen würde und sie fliegen davon.

7. Nicht anpusten

Die Wespe krabbelt am Glasrand oder der Getränkedose und man ist automatisch verleitet, sie wegzupusten. Tut das bitte auf keinen Fall, warnt auch der Landesbund für Vogelschutz! Das im Atem enthaltene Kohlendioxid macht die Insekten aggressiv. Das liegt daran, dass es im Wespennest als Alarmsignal gilt.

8. Helle und bunte Kleidung vermeiden

Wespen werden von hellen und bunten Farben angezogen, da sie diese mit Blumen und süßen Früchten in Verbindung bringen. Wenn ihr draußen seid, tragt daher am besten Kleidung in neutralen Farben wie Weiß, Beige oder Grau, um das Risiko von Wespenansammlungen in eurer Nähe zu verringern schreibt die Allianz.

9. Bereiche sauber halten

Wespen werden von Essensresten und offenem Müll angezogen. Haltet daher den Bereich um euch herum sauber und räumt Lebensmittelreste sofort weg so der Naturschutzbund Nabu. Verschließt Mülltonnen und verwendet am besten verschließbare Behälter für Müll und Recycling.

10. Natürliche Abwehrmittel nutzen

Es gibt einige natürliche Mittel, von denen angenommen wird, dass sie Wespen fernhalten. Ihr könnt beispielsweise ätherische Öle wie Zitronengras, Pfefferminze oder Nelkenöl verwenden, rät auch die GartenHaus GmbH. Tragt ein paar Tropfen auf Stoffstreifen auf und platziert sie beispielsweise in der Nähe von Eingängen oder Sitzbereichen. Wespen sollen den Geruch nicht mögen und dadurch ferngehalten werden.

Wenn es zu spät ist...