Sommerwetter in Bayern: Endlich kommt die Sonne zurück!

Am Wochenende hieß es noch uns würde eine neue Hitzewelle erwarten. Jetzt könnte uns ein unerwartetes Druckgebilde einen kleinen Strich durch die Rechnung machen. Eine Sache steht fest: Es wird wieder wärmer. Die Frage ist, wie warm?

Wie ist das Wetter zurzeit in Bayern?

Laut wetter.com bleibt die angekündigte Hitzewelle erstmal noch aus. Grund dafür ist ein Orkantief, welches sich von Schweden zu uns herunter bewegt und zwischen Westen und Osten hin und her wandert. Von der südlichen Ostsee erleben wir einen Strom an kühler Luft was vorerst für einen wechselhaften Start der Woche sorgt:

Montag und Dienstag: Wir starten weiterhin eher herbstlich in die Woche mit maximalen Temperaturen von 13 Grad im Bayerischen Wald und 18 Grad am Untermain. Die Tiefsttemperaturen sinken in der Nacht bis auf 9 Grad herunter. Generell wechseln sich leichte Schauer mit windigen Böen und ein wenig Sonnenschein ab.



Mittwoch und Donnerstag: Mitte der Woche sieht es stellenweise noch sehr düster aus mit vereinzelten Gewitterlagen und Höchstwerten von 16 bis 22 Grad. Laut DWD bringt der Donnerstag dann allerdings endlich einen Vorboten fürs schöne Wochenende und viel Sonnenschein. Temperaturen zwischen 20 und 26 Grad sollten uns hier etwas fröhlicher stimmen.