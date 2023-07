Hier gibt's Hundeeis im Freistaat

150 g laktosefreien Joghurt

2 EL einer Leberwurst für Hunde

1 EL Lachsöl für Hunde

Alles zusammen verrühren und in ein Förmchen geben. Die Förmchen stellt ihr dann in die Tiefkühltruhe und nach ca. 6 Stunden euer selbstgemachtes Eis für Hunde fertig.



Wichtig bei Hundeeis: Achtet darauf, dass euer Hund nicht zu große Stücke auf einmal runterschluckt. Lasst den Hund das Eis also am besten nur lecken, wenn ihr in der Nähe seid und ein Auge auf ihn haben könnt. Wenn ihr allerdings beispielsweise einen gefüllten Futterstick verfüttert, kann der Hund dabei auch mal alleine gelassen werden.