Eine abgeschlossene Berufsausbildung ist oft finanziell sinnvoller als ein Studium, so das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung in Nürnberg (IAB). Wie viel mehr Geld man im Vergleich zum Studium mit einer Ausbildung verdienen kann, das erfahrt ihr hier.

Wie viel Geld gibt's wirklich: Ausbildung vs. Studium



Wie das Institut IAB wissenschaftlich herausgefunden hat, verdienen Personen, die in einem gefragten Gewerbe ausgebildet wurden, bis zu zwei Millionen Euro im gesamten Berufsleben.



Im Durchschnitt ist das teilweise deutlich mehr als bei Menschen mit Hochschulabschluss. Allgemein kann ein Studium von mindestens vier Jahren schon ein stolzes Gehalt mit sich bringen, allerdings sind berufsspezifische Fortbildungsabschlüsse wie Meister, Techniker oder Fachwirte meist gleichauf oder sogar voraus.



Eine Ausbildung lohnt sich also in den meisten Fällen. Gerade in den technischeren Bereichen liegt das Gesamteinkommen mit diesem Weg nicht selten bei 2,7 Millionen Euro und übersteigt deutlich den durchschnittlichen Verdienst von fertig Studierten.



Den unteren Bereich bilden hier Hochschulabschlüsse im Bereich Tourismus-, Hotel-, Gaststättengewerbe oder Lebensmittelherstellung und -verarbeitung mit einer Summe von 1,6 Millionen Euro.