So viel Geld schenkt man zur Hochzeit!

Sollte es ein zweistelliger oder doch ein dreistelliger Betrag als Hochzeitsgeschenk sein und was ist in welcher Situation angemessen? Fragen, die sich wohl jeder schon einmal gestellt hat und die wir für euch klären.

Geldgeschenke: Das Konto redet ein Wörtchen mit

Wichtig bei allen Geschenken, und das gilt natürlich auch für Hochzeiten, ist eure persönliche finanzielle Situation . Die aktuell hohe Inflation ist beispielsweise ein hohe Belastung, die uns alle trifft. Achtet also darauf, dass ihr euch finanziell nicht verausgabt. Für einen Azubi oder Studierenden ist es völlig in Ordnung, „nur“ 30 bis 50 Euro zu schenken.

Faustregel für Geldgeschenke

Ein weiterer Faktor, der die Höhe des Geschenks bestimmen sollte, ist eure Rolle als Gast. Nahezu auf jeder Hochzeit werdet ihr mit einem großen Buffet oder Menü empfangen, dazu gibt es Sekt und meist eine große Getränkeauswahl. Vergesst nicht, dass das Brautpaar alles bezahlt. Daher gilt als Faustregel: Schenkt ungefähr so viel, wie ihr bei der Hochzeitsfeier trinkt und esst!

Ob Tante, Trauzeuge oder Schwester: Auf die Beziehung kommt es an

In welcher Verbindung steht ihr zur Braut und/oder Bräutigam? Seid ihr beste Freunde seit der Grundschule, eng verwandt oder nur Bekannte? Grundsätzlich gilt: Kommt ihr aus dem Bekanntenkreis, ist ein Geschenk im Wert von 30 bis 50 Euro angemessen. Gute Freunde schenken meist mehr und dürfen bis zu 100 Euro ausgeben. Gehört das Brautpaar allerdings zur Familie, geht es auch noch höher. Eltern schenken pro Person häufig 100 Euro , teilweise sind es sogar bis zu 500 Euro. Das Gleiche gilt für Onkel oder Tanten, gerade wenn diese auch noch Paten sind.

Wann übergibt man das Geschenk zur Hochzeit?

Wenn euer Geschenk sehr groß ist, ist es auch völlig okay, das Geschenk dem Brautpaar ein paar Tage nach der Hochzeit zu geben. Damit ist dem nämlich auch ein Gefallen getan, denn sie müssten es noch heimschleppen. Laut alter Etikette kann man sogar bis zu einem Jahr nach dem Hochzeitstermin das Geschenk übergeben. Am besten ist es allerdings das Geschenk direkt an der Hochzeit zu verschenken. ​