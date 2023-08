Jedes Jahr erscheint der Henley Passport Index. Hier werden die Reisepässe aller Länder genauer unter die Lupe genommen und je nach Stärke in eine Ranking-Liste gepackt. Allgemein haben wir in Deutschland einen sehr mächtigen Reisepass . Die Weltspitze haben wir aber leider schon 2017 abgeben müssen.

Was ist der beste Reisepass auf der Welt?

Zum fünften Mal in Folge liegt Japan im Ranking um die größte Reisefreiheit ganz vorne. Deutschland hatte sich 2014 zwei Jahre die Weltspitze geteilt, bis es dann 2016 ganz alleine den stärksten Pass inne hatte.

Die Zahl in der Klammer gibt die Länder an, welche ohne Visum besucht werden können. Nach dieser Zahl wird der stärkste Reisepass ermittelt.