Die schönsten Indoor-Ausflüge in Bayern

Megarutsche, Niederhochseilgarten, Geschicklichkeitsspielplatz auf vier Ebenen, Kartbahn, Kicker im Megaplay in Schwanstetten bleibt kein Kinderwunsch unerfüllt. Während sich die Eltern in der Bistroinsel erholen oder an den neuen Fitnessgeräten sporteln können, haben die Kleinen ausreichend Platz und Möglichkeit sich auszutoben. Infos zu den Öffnungszeiten findet ihr hier.