Kuriose Hotels: Knasthotel in Bayern

Knasthotel in ehemaligem Gefängnis

Übernachtung in richtigen Zellen

Check-In wie im Gefängnis

Weitere kuriose Hotels

Der absolute Traum für alle Weltall-Fans: auf dem Mars übernachten, ohne hin zu fliegen. In Auerbach in der Oberpfalz wird gerade das Mars-Hotel gebaut. Das soll dann aussehen wie eine richtige Forschungsstation im All, mit Kuppeln und Astronautenanzügen für die Gäste. Und es gibt noch viel mehr verrückte Unterkünfte bei uns im Freistaat. In Kelheim in Niederbayern zum Beispiel, gibt es eine Übernachtung in einer Kirche! Die ehemalige Lukaskirche wurde zur Ferienwohnung umgebaut - und sie ist für die Sommerferien auch noch nicht komplett ausgebucht.



Wer schon den Winterurlaub plant: in Sonthofen im Allgäu gibt es das Igludorf. Ihr übernachtet dort wirklich in echten Iglus mitten in den Alpen und selbst das Restaurant ist aus Eis und Schnee gebaut.