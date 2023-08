Der Rückreiseverkehr in Bayern steht an. Bis zum 11.09.2023 laufen im Freistaat die Sommerferien. Wir haben Tipps für euch, damit es zu weniger Stau kommt.

Tipps: So verhindert ihr Stau

Wir haben Tipps für euch, wie ihr auch in den Ferienzeiten Stau meiden könnt.



Staukalender checken

Der ADAC stellt jedes Jahr einen Staukalender zur Verfügung, in der ihr eine gute Übersicht bekommt. Besonders schlimm wird nochmal vom 25. bis 27. August 2023 und vom 8. bis 10. September 2023. Schaut also am besten, dass ihr um diese Tage herum fahrt und verschafft euch im Kalender einen kleinen Überblick.

Alternative Routen und Ausflugsziele checken

Bevor ihr losfahrt, solltet ihr auch verschiedene Alternativrouten anschauen, so könnt ihr im Falle eines Staus schnell ausweichen. Obendrauf bietet es sich an, die Ausflugsziele an der Heimfahrtstrecke zu checken, bevor ihr ewig steht, schaut euch doch in der Zeit lieber etwas an und fahrt später weiter, wenn es ruhiger ist.

Unter 10 km: Bleibt in kleineren Staus

Laut Verkehrsforschern solltet ihr nicht von der Autobahn abfahren, wenn ihr in einem kleineren Stau landet. Als kleinen Stau schätzen Experten einen Stau unter zehn Kilometer ein. Fakt ist, es kosten in der Regel mehr Zeit, die Autobahn zu umfahren, als einfach kurz drinnen stehen zu bleiben.



Richtigen Zeitpunkt wählen

Am besten fahrt ihr nicht am Freitag oder Samstag los, denn die Unterkünfte können meistens bis Samstag gebucht werden. Wenn ihr also am Wochenende zurückwollt, wählt am besten den Sonntag. Falls ihr allerdings zwingend am Samstag wegmüsst, fahrt entweder nachts von Freitag auf Samstag los oder am Samstag ab 16 Uhr. Laut ADAC in München sind folgende Zeiten vielversprechend: Fahrt am besten nachts ab circa drei Uhr von Dienstag auf Mittwoch los.

los. An sich ist die Zeit ab 22 Uhr meistens eine gute Abfahrtszeit.



So entsteht weniger Stau

Mit folgenden Regeln könnt ihr dazu beitragen, dass der Stau allgemein weniger wird. Beim Auffahren auf die Autobahn: Fahrt zügig auf der Beschleunigungsspur los, damit ihr die anderen Autos nicht ausbremst.

auf die Autobahn: Fahrt zügig auf der Beschleunigungsspur los, damit ihr die anderen Autos nicht ausbremst. Auch beim Spur wechseln , solltet ihr strake Bremsungen vermeiden. Fahrt zügig und haltet den angemessenen Sicherheitsabstand ein.

, solltet ihr strake Bremsungen vermeiden. Fahrt zügig und haltet den angemessenen Sicherheitsabstand ein. Warnt andere Autos mit dem Warnblinker, wenn ihr einen Stau entdeckt.

mit dem Warnblinker, wenn ihr einen Stau entdeckt. Kommt es zu einem Reißverschlussverfahren , haltet euch an die Regelungen, so vermeidet sich ein noch größerer Rückstau.

, haltet euch an die Regelungen, so vermeidet sich ein noch größerer Rückstau. Nach einem Stau, sollten Wohnwägen und Co. erstmal auf der rechten Spur bleiben, um nicht den ganzen Verkehr wieder zu entschleunigen.

